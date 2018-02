Campagne électorale: Jean-Martin Aussant tentera sa chance dans Pointe-aux-Trembles

Agence QMI 27-02-2018 | 13h18

L'ex-député péquiste et fondateur d'Option nationale Jean-Martin Aussant a annoncé mardi qu'il sera candidat à l'investiture du Parti québécois dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles, à Montréal.

Il affrontera Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui confirmera ses intentions mardi après-midi.

«On annonce aujourd'hui une investiture, et non encore une candidature pour la campagne électorale», a tenu à rappeler M. Aussant, en conférence de presse.

«Ceux qui font grand cas du fait qu'il y ait une investiture ici doivent comprendre que les fondements démocratiques [du PQ] impliquent que tout membre peut se présenter à l'investiture de son parti», a-t-il ajouté.

M. Aussant avait annoncé son retour en politique active jeudi dernier, sans toutefois se prononcer sur la circonscription qu'il aimerait représenter.

M. Aussant agit également à titre de conseiller pour le chef et la vice-cheffe du PQ, Jean-François Lisée et Véronique Hivon, sur les thèmes de la métropole et de l'entrepreneuriat.

La députée péquiste Nicole Léger a annoncé en janvier qu'elle ne sollicitera pas un nouveau mandat lors des élections générales l'automne prochain. Mme Léger a été élue pour une première fois en 1996. Pointe-aux-Trembles a toujours été aux mains du PQ depuis sa création en 1988.