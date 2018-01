Sonia LeBel candidate de la CAQ dans Champlain?

Agence QMI 18-01-2018 | 19h31

TROIS-RIVIÈRES | Un an après avoir convaincu l'ex-procureure de la commission Charbonneau Sonia LeBel d'être candidate pour la Coalition avenir Québec (CAQ) lors des élections générales du 1er octobre prochain, le chef François Legault aurait fait son choix quant à la circonscription dans laquelle elle se présentera.

Et non, il n'y aura apparemment pas de confrontation politique entre Sonia LeBel, qui est l'actuelle directrice adjointe du cabinet de François Legault, et la ministre libérale Julie Boulet, qui est députée de Laviolette.

C'est plutôt dans la circonscription voisine, celle de Champlain, que l'avocate mènera sa première campagne électorale.

Les libéraux confirmeront pour leur part le 27 janvier que l'actuel député Pierre-Michel Auger sollicitera un autre mandat dans Champlain.

«Nous avons fait un excellent mandat, on a accompli de belles choses et j'en ai encore à faire, a dit M. Auger. Ce sont aux électeurs de décider en octobre prochain, s'ils veulent quelqu'un de l'extérieur de la région ou quelqu'un qui s'implique ici depuis des décennies.»

La venue de Sonia LeBel confirme que la CAQ souhaite faire de la Mauricie un important champ de bataille lors des prochaines élections générales. Le parti aurait d'ailleurs sondé le terrain auprès de ses membres au cours de l'été.

«Je savais qu'elle voulait être candidate pour la CAQ. Elle peut bien se présenter où elle veut, ça ne me touche pas», a dit Julie Boulet à TVA Nouvelles.

Pierre Giguère et Julie Boulet convoitent tous deux le nouveau siège de Laviolette-Saint-Maurice, à la suite d'une fusion des deux circonscriptions décrétée lors de la refonte de la carte électorale par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ). Les militants libéraux s'attendent à voir Mme Boulet, actuelle ministre du Tourisme dans le gouvernement Couillard, obtenir l'investiture de la nouvelle circonscription.

Pour lui faire face, la CAQ pourrait désigner Marie-Louise Tardif, une femme d'affaires bien en vue à Shawinigan.

«Je suis intéressée, mais ce sera au chef de choisir. Je fais du redressement d'entreprises et pour moi, l'économie du Québec et la famille c'est dans mes cordes», a dit Mme Tardif.

Reste à déterminer les candidats caquistes dans Trois-Rivières et dans Maskinongé. Une fois de plus, le nom du frère de Julie Boulet, Jean Boulet, a d'ailleurs refait surface.