Financement d'entreprises de technologies propres: le Fonds Ecofuel avec 30 millions $ à gérer est officiellement lancé

Agence QMI 17-12-2017 | 14h38

Le fonds d'amorçage en technologies propres promis par le ministre des Finances, Carlos Leitao, dans son budget 2016-2016 prend son envol.

Le fonds, baptisé Fonds Ecofuel, monté et géré par la firme Ecofuel a à sa disposition un capital de risque de 30 millions $, dont 20 millions proviennent du gouvernement du Québec (par l'entremise d'Investissement Québec).

Le Fonds permettra de soutenir financièrement, à l'aide d'argent provenant du public et du privé, des entreprises innovantes du secteur des technologies propres du Québec et de l'Est du Canada.

Le Fonds Ecofuel est en opération depuis quelques mois et a déjà procédé à des investissements dans plusieurs compagnies, ont annoncé les responsables d'Ecofuel, dimanche, lors de l'annonce de sa première clôture.

Outre Investissement Québec, les autres investisseurs du Fonds Ecofuel sont BDC Capital (la division d'investissement de la Banque de développement du Canada), Fondaction, le Fonds de solidarité FTQ et le Centre québécois de valorisation des biotechnologies.

«La création du Fonds Ecofuel permet de compléter la chaîne de financement au Québec dans le secteur des technologies propres», a affirmé, dimanche, Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure de Cycle Capital, co-fondateur du Fonds Ecofuel.

La création de ce fonds d'amorçage en technologies propres avait été annoncée en mars 2016 par le ministre Leitao dans son discours sur le budget 2016-2017 parmi un ensemble de mesures visant à favoriser le démarrage et la croissance d'entreprises innovantes pour la période 2016-2021.

Par ailleurs, dimanche, le gouvernement du Québec a annoncé à la même occasion qu'il accordait une aide financière de 5,5 millions $ à l'accélérateur d'entreprises Ecofuel «afin d'accompagner plus d'entreprises du domaine des technologies propres à l'étape de l'amorçage».