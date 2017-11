Les explications de l'UPAC jugées insuffisantes

Patrick Bellerose 01-11-2017 | 10h46

QUÉBEC | Comme plusieurs de ses collègues, le ministre de la Santé Gaétan Barrette croit que l'Unité permanente anticorruption (UPAC) a fourni des explications «beaucoup trop minces» relativement à l'arrestation du député de Chomedey, Guy Ouellette.

Le ministre Barrette réagissait à la conférence de presse organisée par l'UPAC, mardi. Le patron de l'organisation Robert Lafrenière a nié que le député Guy Ouellette ait été arrêt parce qu'il s'apprêtait à dévoiler un prétendu stratagème de collusion entre l'UPAC, l'Autorité des marchés financiers (AMF) et une firme de consultant.



À la suite du point de presse, «je pense qu'on est encore plus dans l'opacité qu'on l'était au départ [...]. Ce matin, est-ce qu'on en sait plus? La réponse, c'est non», a-t-il indiqué, lors d'une mêlée de presse, mercredi matin.



«Dans une démocratie, quand la police décide d'arrêter quelqu'un, non seulement elle doit avoir de bonnes raisons, mais il faut qu'elle les explique», a dit M. Barrette, reprenant les propos que le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, avait dit la veille.



Le ministre libéral s'est également permis de commenter la déclaration de l'UPAC selon laquelle on n'avait pas tendu de «piège» à M. Ouellette, mais plutôt un «appât». «La question de l'appât, c'est comme les chasseurs au Québec. Quand on va mettre des pommes pour attirer les chevreuils, ce n'est pas pour les flatter à la fin», a-t-il dit.



Peu de réponses



Même son de cloche du côté de son collègue des Finances, Carlos Leitao. «Comme monsieur le premier ministre l'a mentionné avant, il y avait beaucoup de questions et peu de réponses : il y a toujours beaucoup de questions et peu de réponses», a-t-il lancé.



Le député de Montmorency, Raymond Bernier, s'est dit «satisfait de la déclaration de monsieur Ouellette», sans vouloir se prononcer sur celle de l'UPAC.



Le député de Dubuc, Serge Simard, a affirmé qu'il n'y voit pas plus clair aujourd'hui dans les allégations lancées de part et d'autre. «Je trouve que les gardiens de la démocratie, au moment où on se parle, ils agissent comme un médecin qui veut sauver la vie d'un diabétique pis il injecte du sucre dans le sang. Ce n'est pas une bonne idée, ça», a-t-il déclaré, sans préciser sa pensée.



Plusieurs élus libéraux ont indiqué que la décision de réintégrer ou non Guy Ouellette au sein de l'équipe libérale sera discutée en caucus.



Moreau et Poëti tempèrent



Pour sa part, Pierre Moreau a défendu le travail de l'UPAC en rappelant le rôle des institutions et le partage des pouvoirs. «Dans tout ce débat-là, la seule que je souhaite, c'est qu'on laisse tout ce monde-là faire leur travail», a souligné le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.



Pour cet avocat de formation, l'UPAC a agi selon les règles. «Tout citoyen peut être arrêté sans être accusé, ça fait partie du processus qui est prévu et que les policiers peuvent utiliser de façon légale», dit-il.



À son avis, le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, a erré en affirmant en chambre mardi que les corps policiers doivent être redevables des responsables politiques au risque d'accroître «les risques de dérive totalitaires».



Le travail de l'UPAC a aussi été mis en contexte par le ministre Robert Poëti, lui-même un ex-policier. «Je sais qu'en enquête, dans certains cas, même les policiers voudraient que ça aille plus vite, mais, ça a été dit : vite et bien, parfois, en enquête, c'est dangereux», a souligné le ministre délégué à l'Intégrité des marchés publics.



«Donc, il y a des contraintes législatives, légales, lorsqu'il y a une enquête qui est en cours», a-t-il ajouté.



Plus de détails suivront...



- Avec l'Agence QMI