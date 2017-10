Labeaume lance un appel aux électeurs de Beauport et Charlesbourg

Jean-Luc Lavallée 28-10-2017 | 16h51

Régis Labeaume a senti le besoin de lancer un appel aux électeurs de Beauport et Charlesbourg, samedi, en réaction à notre sondage qui révèle que son parti est en difficulté dans ces deux arrondissements.



Si le maire sortant semble bien en selle dans la course à la mairie avec 51 % des intentions de vote, le portrait est loin d'être aussi rose pour l'ensemble des membres de son équipe. Le jeune parti municipal Québec 21 pourrait réaliser une percée et faire élire des conseillers au nord et à l'est de la ville, si l'on se fie au coup de sonde de la firme Léger commandé par Le Journal de Québec.



L'avance d'Équipe Labeaume n'a jamais été aussi fragile à Beauport (+6 %) puis à Charlesbourg (+5 %), ce qui laisse présager de chaudes luttes pour les postes de conseillers dans plusieurs districts.



«Moi, j'invite tout le monde à aller voter, je pense que c'est extrêmement important. Rien n'est acquis, il reste encore une semaine. Je veux aussi dire aux gens de Beauport et de Charlesbourg que dans l'état actuel des choses, honnêtement, tentez d'élire des gens qui vont défendre votre intérêt», a-t-il déclaré lors d'un point de presse au Patro Roc-Amadour.



«La vérité : si on laisse le projet du troisième lien aussi simplement qu'il est présenté actuellement, les premiers qui vont écoper et où le trafic va empirer de façon très importante, ce sont ceux de Charlesbourg, Beauport et de la Haute-Saint-Charles», a-t-il réitéré, promettant de les «protéger».



«C'est simple, il va y avoir des milliers de voitures additionnelles sur la Capitale (Félix-Leclerc), sur Dufferin-Montmorency et je ne peux pas comprendre qu'on puisse nier qu'avec des milliers de voitures additionnelles, ça n'empirera pas le trafic», a-t-il renchéri, sans jamais nommer son adversaire, Jean-François Gosselin, qui pense le contraire.



M. Labeaume a de nouveau réclamé une «majorité forte» et un conseil municipal «stable» à l'hôtel de ville pour accomplir sa vision et conserver son «poids politique» auprès des gouvernements supérieurs.



«Je dis aux gens : Faites la balance des inconvénients, dites-vous qu'on est honnêtes puis qu'on ne sera pas malhonnêtes la onzième année puis demandez-vous si c'est important de donner un mandat fort pour que le maire de Québec et son conseil municipal aille négocier en position de force ce qu'on a besoin, entre autres le transport structurant.»



«On a le vent dans le dos», dit Gosselin



Loin de se laisser abattre par les résultats du sondage, qui lui confèrent le deuxième rang avec 22 % des intentions de vote à la mairie, Jean-François Gosselin maintient qu'il y a un «vent de changement» qui souffle fort à Québec.



«Nous autres, le vrai sondage, ça va être le 5 novembre. J'ai vécu la campagne de 2007 avec l'ADQ, on avait le vent dans le dos, là, c'est fois dix. On a le vent dans le dos puis il va y avoir des belles surprises», a-t-il insisté. Le chef de Québec 21 même invité la «madame» de Léger à l'accompagner dans son porte-à-porte pour tenter de prouver son point.



«On continue toujours notre même campagne, notre porte-à-porte, ça va très bien et ce que les gens nous disent, c'est : «On veut en avoir pour notre argent puis c'est le fun, vous êtes l'alternative, il y a un vent de changement à Québec»» (...) Notre adversaire, c'est Équipe Labeaume. Dans le porte-à-porte, on ne nous parle pas de Démocratie Québec», a-t-il renchéri.