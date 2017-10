Remontée de la CAQ dans les intentions de vote

Agence QMI 20-10-2017 | 09h38

MONTRÉAL | La Coalition avenir Québec (CAQ) arrive en tête des intentions de vote chez les francophones devant le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ), indique un sondage publié vendredi.

Ainsi, le parti de François Legault récolte 32 % des appuis chez les francophones, comparativement au PQ (29 %), au PLQ (24 %) et à Québec solidaire (12 %), selon l'enquête d'opinion menée par la firme Ipsos pour le compte du quotidien «La Presse».

Pour autant, le PLQ reste la formation politique qui récolte le plus d'intention de vote chez tous les électeurs avec 32 %, devant la CAQ (28 %), le PQ (24 %) et QS (12 %).

Ainsi, à un an des élections, «la Coalition Avenir Québec se présente comme un adversaire de taille pour le gouvernement de Philippe Couillard», peut-on lire dans le communiqué de la firme de sondage.

Si le Parti libéral domine (61 %) chez les électeurs non francophones ainsi dans la région de Montréal (36 %), la CAQ arrive en tête dans la région de Québec (40 % contre 25 % pour le PLQ) et ailleurs au Québec (32 % contre 27 % pour le PQ).

De plus, François Legault arrive en tête dans la course au meilleur premier ministre, avec 23 % d'appuis devant Philippe Couillard (20 %) et Jean-François Lisée (13 %).

«Le taux de satisfaction envers le gouvernement de la province demeure faible, avec 34 % d'électeurs étant satisfaits (5 % «très satisfaits»; 29 % «plutôt satisfaits») contre 57 % étant insatisfaits (27 % «très insatisfaits»; 30 % «plutôt insatisfaits», souligne également Ipsos.

Le sondage a été mené auprès de 1659 répondants, du 14 au 17 octobre.