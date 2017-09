Québec solidaire appose la tête de Philippe Couillard sur le corps de Louis XVI

Agence QMI 15-09-2017 | 15h51

QUÉBEC | Québec solidaire (QS) a trouvé une nouvelle tête à Louis XVI.

Le parti de gauche a publié vendredi une caricature qui compare Philippe Couillard au roi de France Louis XVI, mort guillotiné, parce que le premier ministre du Québec «a trop de pouvoir entre ses mains».

Sur le montage photo, on peut reconnaître l'oeuvre d'Antoine-François Callet «Louis XVI en costume de sacre», sauf que la tête du monarque français a été remplacée par celle de M. Couillard.

Et on y retrouve l'inscription suivante: «Mettons fin au règne absolu du premier ministre».

Le tableau modifié a été publié sur la page Facebook du parti politique, ainsi que sur son site officiel, sur lequel on invite les internautes à signer une pétition demandant une plus grande distribution du pouvoir au sein des branches exécutive et législative du gouvernement du Québec.

Les porte-parole de QS, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, ont annoncé vendredi matin qu'un gouvernement de QS partagerait les pouvoirs «plus équitablement» entre le premier ministre, le vice-premier ministre, le conseil des ministres et les parlementaires.

Louis XVI est mort guillotiné en janvier 1793 à la suite de la Révolution française.