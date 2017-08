Neutralité religieuse: tout le monde doit suivre la loi, dit Couillard

Agence QMI 18-08-2017 | 14h27

MONTRÉAL - En réplique au maire de Montréal qui n'avait pas l'intention de demander à ses employés de faire appliquer une éventuelle loi sur la neutralité religieuse, le premier ministre Philippe Couilard a été clair: «la loi s'applique à tous sans exception».

Le premier ministre a profité de l'occasion pour rappeler qu'il tient le même discours depuis qu'il est chef libéral: la neutralité religieuse de l'État, l'encadrement des accommodements et le visage découvert pour la prestation et la réception des services.

M. Couillard a affirmé qu'il n'a pas changé d'idée.

«On ne parle pas de dire aux gens de Montréal comment s'habiller, on parle de prestation de services à visage découvert pour des raisons de communication, d'identité et de sécurité. C'est loin d'être aussi complexe que les gens le prétendent», a dit Philippe Couilard lors d'un point de presse, en marge d'une conférence sur la diversité sexuelle, à Montréal.

Mercredi, le maire de Montréal s'est montré réticent à appliquer la loi sur la neutralité religieuse. «Ce n'est pas aux gouvernements, quels qu'ils soient, à décider comment vont se vêtir nos employés, comment ils vont rendre des services», a affirmé Denis Coderre mercredi.

Le projet de loi stipule qu'on ne peut donner ou recevoir un service de l'État qu'à visage découvert. Le gouvernement a déposé mardi des amendements qui assujettissent les municipalités, les communautés métropolitaines et les sociétés de transport à la loi.

«C'est mon travail. C'est mon devoir de légiférer pour le Québec sur le vivre ensemble et sur cette question de liberté religieuse et on peut pas faire en sorte que la plus grande ville du Québec ne fasse pas partie du même paysage», a précisé M. Couilard.