Laval: 30 millions $ pour le transport en commun

Agence QMI 08-08-2017 | 14h12

LAVAL - Québec et Ottawa ont annoncé mardi matin un investissement conjoint de 30,4 millions $ pour la réalisation de 29 projets de la Société de transport de Laval.

Parmi les projets qui bénéficieront de cette contribution, on compte l'acquisition de 22 autobus hybrides, la réfection et l'agrandissement de garages, l'implantation de bornes de recharge destinées aux autobus hybrides, ainsi que l'ajout et le remplacement d'abribus.

Le gouvernement du Canada investira plus de 16,9 millions $ dans ces projets et le gouvernement du Québec accordera une aide financière de plus de 13,5 millions $. La Société de transport de Laval complétera le financement.

«Ces projets contribueront à la croissance économique de Laval tout en améliorant la qualité de l'air et la qualité de vie de ses citoyens», a souligné la ministre responsable de la région, Francine Charbonneau.