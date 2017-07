Anticosti: Québec annonce la fin de l'exploration pétrolière

Agence QMI 28-07-2017 | 08h54

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi la fin de l'exploration et de l'exploitation pétrolières et gazières sur l'île d'Anticosti.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand, dit avoir pris un arrêté ministériel visant à soustraire définitivement l'ensemble du territoire de l'île d'Anticosti à l'exploration et à l'exploitation pétrolière et gazière.

Rappelons que le gouvernement Couillard a donné son appui à la candidature d'Anticosti au patrimoine mondial de l'Unesco, et ce, dans le but de «permettre de protéger et de conserver le caractère naturel exceptionnel de l'île d'Anticosti et d'en assurer la pérennité pour toutes les Québécoises et tous les Québécois».

Par ailleurs, Québec a assuré que les discussions se poursuivaient avec les entreprises Pétrolia et Trans American pour l'abandon des droits de recherche.

«À ce jour, des ententes ont été conclues avec les compagnies Junex, Corridor et Maurel & Prom en contrepartie d'une compensation globale de 41,4 millions $», peut-on lire dans un communiqué.

«Ces ententes démontrent le sérieux de notre gouvernement et notre volonté de respecter la signature du gouvernement précédent», a précisé le ministre Arcand.