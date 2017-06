Des organismes réclament un plan d'action pour les travailleurs en culture

Agence QMI 05-06-2017 | 15h46

MONTRÉAL - Une coalition réunissant 46 organismes du secteur culturel de partout au Québec réclame que la future politique culturelle provinciale comporte des mesures pour aider les quelque 150 000 travailleurs du milieu.

La Coalition La culture, le coeur du Québec (CCCQ) souhaite notamment que le gouvernement reconnaisse le statut d'artiste et des professions liées au secteur culturel, principalement dans le cas de celles qui ne sont pas représentées par un syndicat.

La CCCQ demande aussi que les artistes et les travailleurs culturels obtiennent de meilleures mesures de soutien financier. Entre autres, la coalition propose la mise en place d'un programme d'assurances collectives et d'un fonds de retraite pour les travailleurs qui n'en ont pas, d'un filet de sécurité sociale pour les artisans entre deux contrats et l'imposition de mesures fiscales avantageuses.

Les organismes font valoir que ces mesures sont nécessaires pour soutenir les travailleurs précaires de l'industrie. «En moyenne, 60 % de la main-d'oeuvre du secteur sont des travailleurs autonomes qui sont moins protégés et moins soutenus que les salariés», a précisé Stéphane Chagnon, directeur général de la Société des musées du Québec, dans un communiqué.

Selon la CCCQ, les travailleurs du secteur culturel représentent 3,7 % de la population active et génèrent 3,5 % du PIB du Québec.