Soutien à domicile: Québec annonce l'ajout de 69 millions $

Agence QMI 26-05-2017 | 16h00

MONTRÉAL - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a annoncé vendredi l'investissement d'un budget supplémentaire récurrent de 69 millions $ pour bonifier les services de soutien à domicile.

Sur le montant annoncé, 60 millions $ permettront d'engager du personnel pour développer les équipes, a indiqué M. Barrette, en marge du Forum sur les meilleures pratiques en soutien à domicile.

«Nous améliorerons la qualité de vie de nos aînés pour qu'ils puissent vivre de manière autonome le plus longtemps possible dans leur milieu, entourés de leurs proches, et ce, dans les meilleures conditions», a-t-il dit dans un communiqué.

Le reste du montant servira à l'achat d'équipement (3,5 millions $), à un programme de formation sur les outils de cheminements cliniques informatisés et les autres pratiques exemplaires (2,5 millions $) ainsi qu'à la coordination des équipes interprofessionnelles (3 millions $).

Avec cet ajout de 69 millions $, ce sont près de 520 millions $ supplémentaires qui auront été investis en soutien à domicile, a fait savoir le gouvernement Couillard.

Par ailleurs, le ministre Gaétan Barrette s'est engagé à rendre disponible l'information concernant les listes d'attente, à implanter des unités de formation clinique interprofessionnelle et à diffuser un cadre de référence en soutien à domicile.

«Nous avons pris des engagements fermes aujourd'hui afin que les meilleures pratiques reconnues en soutien à domicile soient implantées et consolidées sur tout le territoire québécois. Ces mesures, conjuguées à l'investissement supplémentaire de 69 millions $, sont parfaitement cohérentes avec ce qui a été formulé dans le cadre de ce forum par les experts», a ajouté le ministre Barrette.

Retard du Québec

Réagissant à l'annonce, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) a souligné que ce nouvel investissement est «nettement insuffisant pour rattraper le retard du Québec» dans le soutien à domicile. Les engagements pris par Québec «ne permettront pas d'effacer les effets des coupes des dernières années dans les soins et services à domicile», estime-t-on.

L'organisation syndicale avance le montant de 4 milliards $, chiffre donné par M. Barrette, pour répondre à l'ensemble des besoins actuels en soutien à domicile.