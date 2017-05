Allégations d'Yves Francoeur: le DPCP demande une enquête policière de nature criminelle

journaldemontreal.com 02-05-2017 | 10h11

La directrice des poursuites criminelles et pénales, Me Annick Murphy, a demandé mardi matin à la sous-ministre de la Sécurité publique, la tenue d'une enquête policière de nature criminelle pour faire la lumière sur les allégations faites par M. Yves Francoeur le 27 avril dernier.

Ce jour-là, le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, a allégué sur les ondes du 98,5 FM avoir été informé qu'un dossier d'enquête de fraude ou «trafic d'influence» impliquant des élus libéraux, dans lequel il y aurait notamment eu de l'écoute électronique, aurait conduit au dépôt d'accusations, n'eût été le fait que le dossier concernait ces élus libéraux.

«Par ces propos, M. Francoeur laisse entendre qu'un procureur aux poursuites criminelle et pénale était prêt à déposer des accusations, mais que cette décision aurait été en quelque sorte bloquée à un plus haut niveau. Malgré la gravité des allégations, plus de cinq jours se sont écoulés sans que ce dernier communique avec le DPCP ou rencontre l'UPAC. À ce stade, le DPCP a fait toutes les vérifications possibles avec le peu d'information dont il dispose», a indiqué le DPCP, dans un communiqué.