Somme supplémentaire: 26,5 millions $ en santé mentale

Agence QMI 28-04-2017 | 13h39

Québec bonifie de 26,5 millions $ l'aide offerte aux personnes atteintes de troubles mentaux graves.

Cette somme sera investie d'ici 2020 et s'ajoute à celle qui faisait déjà partie du plan d'action en santé mentale 2015-2020.

Il y avait déjà un montant de 70 millions $ qui avait été débloqué. Avec cette somme supplémentaire, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, estime pouvoir venir en aide à plus de 6000 personnes qui souffrent de troubles mentaux, comme la schizophrénie.

«On sait que la maladie mentale, les premiers épisodes psychotiques, pour les cas les plus lourds surviennent pour la moitié d'entre eux avant 14 ans. On sait que pour 75 % des cas, ça commence avant l'âge de 22 ans et on sait par l'expérience des dernières années que de s'adresser à ces patients-là, c'est un enjeu qui est important», a mentionné le ministre Barrette.

Quinze millions de dollars serviront à la création de 21 nouvelles équipes qui iront sur le terrain, rencontrer les gens dans leur milieu de vie et faire un suivi pour tenter de les réintégrer sur le marché du travail.

Alors que les 10 autres millions iront pour la création de 15 équipes, qui elles auront la responsabilité d'intervenir dès le premier épisode psychotique chez les patients.