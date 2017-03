Coiteux prêt à légiférer contre le double emploi à la Sûreté du Québec

Patrick Bellerose 29-03-2017 | 10h38

Québec envisage d'interdire le double emploi chez les cadres de la Sûreté du Québec, afin d'éviter une répétition du cafouillage de l'A-13 à la mi-mars.



Ce soir-là, le capitaine de la SQ responsable de l'intervention était chez le notaire, a révélé La Presse mardi. En plus de ses fonctions de cadre, Michel Lapointe gère une entreprise de gestion immobilière.



«Qu'un officier supérieur puisse faire double fonction à la Sûreté du Québec, je me pose de sérieuses questions», a déclaré mercredi matin le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux.



La SQ révise actuellement ses pratiques sur le double emploi, a assuré le ministre. «On me dit, d'autre part, que les lois actuelles, les lois de la police, permettraient ce genre de double emploi, a dit Martin Coiteux. Écoutez, si c'est le cas, vraiment, des fois il faut changer les lois, si il faut qu'on le fasse, on va le faire.»



Plus de détails suivront...