Budget Leitao: plus d'argent dans vos poches

Charles Lecavalier 28-03-2017 | 16h17

Le gouvernement Couillard tourne définitivement la page sur l'austérité en distribuant les cadeaux: baisses d'impôt de 55 $ par personne, disparition rétroactive de la taxe santé et augmentation des dépenses en santé et en éducation.

«Grâce à la croissance économique, nous avons les moyens de poursuivre la réduction du fardeau fiscal. [...] Nous sommes ambitieux et nous avons livré la marchandise», a lancé le ministre des Finances Carlos Leitao.

Dans son quatrième budget, déposé mardi, M. Leitao a annoncé une baisse d'impôt générale de 55 $ «pour tous les contribuables imposables». Cette année, la mesure réduira les revenus de l'État de 270 millions $.

Il annule également de façon rétroactive la taxe santé payée en 2016. Ainsi, un couple combinant deux salaires de 45 000 $ doit s'attendre à une réduction totale du fardeau fiscal de 460 $ dès cette année.

Comme prévu, la controversée réforme du crédit d'impôt en raison de l'âge a été abandonnée puisque «cette mesure a soulevé certaines interrogations chez les aînés», peut-on lire dans le budget. Québec maintient donc à 65 ans l'âge d'admissibilité, ce qui lui coûte 38 millions $ cette année, mais plus de 100 millions $ dans les prochaines années.

Une hausse, puis une baisse en santé

Les budgets des réseaux de la Santé et de l'Éducation seront haussés de 4,2 % cette année. En santé, le quart de l'accroissement ira aux médecins, qui obtiendront 419 millions $. Le gouvernement Couillard n'anticipe toutefois pas de respecter sa promesse de maintenir à 4 % la croissance des dépenses en santé, car il budgète moins pour les deux prochaines années (+ 3,8 % et + 3,1%).

Le robinet est aussi ouvert pour l'enseignement primaire et secondaire. Le budget Leitao présage par exemple un investissement de 1,8 milliard $ «d'argent neuf» dans le réseau au cours des cinq années à venir. Or, le tiers de cette hausse est prévu en 2021-2022. Cette année, la somme budgétisée est de 170 millions $.

Les autres portefeuilles se contenteront d'un accroissement de dépenses de programme de 1,8 %.

«Il faut résister au chant des cigales dépensières et poursuivre notre chemin comme la fourmi de la fable», a lancé le président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau.

Mais qui sont ces cigales dépensières? «C'est l'ensemble des groupes qui viennent nous demander d'ajouter des sommes dans le plan quinquennal des investissements (PQI), dans les dépenses de programme», a-t-il répondu.

Le gouvernement a d'ailleurs ajouté au PQI la construction du réseau électrique métropolitain (REM), le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et le service rapide par bus de Québec.

En chiffres

Budget 2017-2018:

- Revenus consolidés : 106,3 milliards $

- Dépenses consolidées : 103,7 milliards $

- Surplus avant versement au fonds des générations : 2,6 milliards $

- 100 millions $ en réserve

- 2,5 milliards versés au Fonds des générations

- Dette nette du gouvernement du Québec : 186,5 milliards $ équivalent à 46 % du PIB.

6 choses à retenir

- Une baisse d'impôt surprise

Il y avait longtemps que les Québécois n'avaient pas profité d'une baisse d'impôt. Annoncée pour les deux prochaines années, cette diminution fiscale sera de 55 $ par personne, peu importe le revenu.

- La taxe santé aux oubliettes

Les familles respireront mieux dès cette année avec l'abolition pour tous de la taxe santé. De plus, le gouvernement annonce pour l'année fiscale 2016 une rétroaction de l'abolition de la taxe pour les citoyens ayant des revenus inférieurs 134 095 $.

- Des emplois en éducation

Les écoles et les universités qui ont jonglé avec de nombreuses compressions ces dernières années en raison des mesures d'austérité recevront un peu d'argent frais. Le gouvernement investira cette année 270 millions $ du primaire à l'université, principalement pour l'embauche d'enseignants et de main-d'œuvre spécialisée. Au total, 2000 nouveaux emplois sont prévus, surtout en maternelle et pour le premier cycle du primaire.

- La majorité des dépenses en santé

Encore une fois cette année, les dépenses en santé représentent plus de la moitié du budget total de la province, soit 51 % de la part du gâteau. D'ailleurs, les dépenses en santé augmentent de 4,2 % pour l'année 2017-2018. Le vieillissement de la population et la rémunération des médecins font mal au portefeuille des Québécois.

- Le crédit d'impôt RénoVert de retour

Hyper populaire depuis sa création l'an dernier, le crédit d'impôt RénoVert sera de retour pour l'exercice fiscal 2017-2018. Un budget d'environ 150 millions $ avait été prévu pour couvrir ce crédit d'impôt sur les rénovations résidentielles écologiques. Les modalités restent les mêmes, c'est à dire 20 % des dépenses - entre 2500 $ et 52 500 $ - seront remboursées lorsque les travaux sont admissibles, réalisés par un entrepreneur reconnu et avec des matériaux garantis aux normes environnementales.

- Le transport collectif sur les rails

Le gouvernement Couillard confirme son appui aux trois grands projets de transport collectif qui doivent voir le jour dans la Métropole et la Capitale nationale. 475 millions $ sur cinq ans seront versés à l'Autorité régionale de transport pour le projet de Réseau électrique métropolitain (REM). Puis, 56 millions $ sont accordés pour la réalisation des plans et devis du service rapide par bus (SRB) de Québec et Lévis. Des sommes sont aussi promises pour la réalisation du SRB et le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal.