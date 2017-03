Lessard et Coiteux ne peuvent expliquer le cafouillage sur l'A13

Charles Lecavalier 15-03-2017 | 21h56

QUÉBEC - Les ministres Laurent Lessard et Martin Coiteux n'ont pas pu expliquer mercredi le cafouillage des autorités publiques lors de l'évacuation ratée de l'autoroute 13 à Montréal.

«On a besoin d'échanger toutes les informations nécessaires pour avoir le portrait complet. On va regarder ça avec Montréal», a lancé le ministre des Tranports Lessard à la sortie du conseil des ministres. Il promet un bilan «dans les prochaines 48 heures».

Alors que les deux ministres étaient incapables de justifier pourquoi 300 véhicules sont restés coincés toute la nuit sur l'A-13, le maire de Montréal Denis Coderre a publié sur les médias sociaux «un rapport exhaustif de la chronologie des évènements» qui fait mal paraître le MTQ.

Pourquoi à 23 h 50, lors du premier appel-conférence convoqué par la sécurité civile de Montréal, le MTQ n'a-t-il pas informé la Ville que des citoyens sont pris sur l'autoroute 13? «Ma préoccupation comme ministre des Transports, c'est pas qu'il y ait des voitures qui soient accumulées, c'est qu'il aille des personnes [sic]», a mentionné Laurent Lessard devant des journalistes perplexes.

Son collègue de la Sécurité publique Martin Coiteux a répliqué: «Il y a toute sorte de choses qui se sont passées. Des gens ne voulaient pas quitter leur véhicule. Tant et aussi longtemps qu'ils sont en sécurité, on ne les évacue pas de force», a-t-il soutenu.

Le MTQ absent

À 1 h 40, un deuxième appel-conférence a lieu: le MTQ est absent. Pourquoi? «Il y a des séquences, vous dites à 11 h 40, à 2 h, tout ça, ça reste à être totalement confirmé», a souligné M. Coiteux.

MM Lessard et Coiteux s'entendent pour dire qu'il n'y a pas eu un manque d'effectifs, mais un manque de coordination. «Ça a été traité comme une tempête hivernale sérieuse. Était-ce suffisant? C'est ce qu'on a besoin de savoir», a affirmé M. Coiteux.

Mercredi matin, le premier ministre a fait valoir son mécontentement devant la gestion de crise des autorités publiques. «Mes premières pensées vont pour ceux qui sont restés pris dans leur auto», a-t-il dit.

Alors qu'il faisait face à un barrage de question du chef de l'opposition, il a reconnu que la situation «aurait dû commander une réponse exceptionnelle beaucoup plus précoce».

Avec la collaboration de Marc-André Gagnon

CE QU'ILS ONT DIT

À quelle heure vous êtes-vous couchés hier soir? Laurent Lessard: «Ce n'est pas important à quelle heure je me suis couché. C'est qu'on veille à tous les jours au ministère des Transports. Ils sont 6500 pour s'occuper d'un réseau. Moi je suis en charge des politiques publiques et c'est les questions que je pose à mon organisation».

Philippe Couillard, premier ministre: «On va se concentrer sur le monde, on va les sortir de la neige, mais on va faire un examen approfondi de ce qui est arrivé, notamment sur le plan de la coordination et de la communication».

Jean-François Lisée, chef du PQ: «C'est épouvantable, ce qui s'est passé! C'est lui, le premier ministre. Il n'est pas là pour chigner, il est là pour gouverner. Et, s'il est sur la même longueur d'onde que moi et que les autres, il est très mécontent de ses ministres responsables».

François Legault, chef de la CAQ: «On l'a échappé. Il y aurait pu y avoir des conséquences beaucoup plus graves, il aurait pu y avoir des morts».

