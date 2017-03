Tempête hivernale: «une situation exceptionnelle» dit Québec

Marc-André Gagnon 15-03-2017 | 10h17

Le premier ministre Philippe Couillard reconnaît que les autorités auraient pu «faire mieux» devant la tempête hivernale «exceptionnelle» qui a commencé à frapper le Québec, hier soir.

«Il faut faire mieux et mieux se coordonner», a reconnu, visiblement mécontent, le premier ministre Couillard, quelques minutes après que ses ministres aux Transports et à la Sécurité publique aient effectué une sortie sur la défensive.

«Mes premières pensées pour ceux qui sont restés pris dans leur auto», a indiqué d'entrée de jeu M. Couillard.

«Il me semble que parmi les leçons à tirer de cette histoire-là, c'est la communication», a-t-il continué, en soulignant qu'au minimum, les automobilistes coincés sur les autoroutes auraient pu être rassurés davantage par les autorités, ne serait-ce qu'au téléphone.

«Si c'était moi dans l'auto encore, j'aimerais bien savoir que quelqu'un s'occupe de moi», a dit M. Couillard.

Situation «exceptionnelle»

Mais «on ne peut pas transformer une tempête exceptionnelle en tempête ordinaire», a rappelé le premier ministre, pour qui cette tempête a de quoi rappeler celle vécue en 1971.

«On était, hier soir, puis encore ce matin, il y a des difficultés, devant une situation exceptionnelle», a déclaré un peu plus tôt le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, aux côtés de son collègue aux Transports, Laurent Lessard.

«On demande à tous ceux qui aujourd'hui, n'ont pas vraiment besoin de se déplacer, de rester à la maison», a indiqué à son tour le ministre Lessard.

Les deux ont assuré qu'un post mortem aura lieu afin d'évaluer ce qui aurait pourrait être amélioré en pareille situation.

Une «gestion chaotique» déplore la CAQ

À l'entrée du caucus de la Coalition avenir Québec, le député François Bonnardel est sorti de ses gonds, en reprochant les autorités d'avoir géré la situation de façon «chaotique», devant une tempête pourtant annoncée depuis plus de 48 heures.

«Il y a certainement des gens qui méritent un coup de pied au derrière aujourd'hui», a pesté le leader parlementaire de la CAQ.

Le député de Granby n'en revient tout simplement pas que de nombreux automobilistes aient été coincés dans leurs véhicules pendant plus de douze heures sur l'autoroute 13, dans l'ouest de Montréal.

«En 1971, on aurait pu comprendre que les infrastructures qui étaient différentes pour déneiger nos autoroutes, a dit M. Bonnardel, mais non, en 2017 c'est inconcevable qu'on n'ait pas été capable de minimalement préparer cette tempête et de se dire : s'il y a des conditions qui se détériorent, vous allez supporter et aider ces gens.»

Pas de surprise dit Lisée

Le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée, a lui aussi rappelé que cette tempête avait pourtant été annoncée longtemps à l'avance.

«Cette tempête-là n'a pris personne pas surprise, et n'aurait dû prendre personne par surprise au MTQ, a dit le chef péquiste. Alors je m'attends à ce que le ministère des Transports fasse un constat de la situation. Qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que les effectifs étaient au rendez-vous, est-ce que les budgets étaient au rendez-vous. Est-ce que ç'a été bien prévu. Ce n'est pas normal que dans une tempête qui a été annoncé trois-quatre jours à l'avance, les services gouvernementaux ne soient pas vigilants pour venir en aide.»



- Avec la collaboration de Pascal Dugas Bourdon