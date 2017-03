Manon Massé veut devenir la nouvelle porte-parole femme de QS

05-03-2017 | 12h23

MONTRÉAL - La députée solidaire Manon Massé souhaite remplacer Françoise David et devenir la nouvelle porte-parole féminine de Québec solidaire.

Mme Massé en a fait l'annonce devant quelques dizaines de partisans de Québec solidaire dimanche matin.

«J'ai le désir de porter vos paroles, les paroles de Québec solidaire et l'ensemble des paroles des Québécois», a-t-elle lancé.

Occupant la fonction de porte-parole par intérim depuis le départ de Mme David en janvier dernier, Mme Massé a beaucoup fait parler de son combat pour préserver sa circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques (SMSJ) dans les dernières semaines. Elle avait obtenu l'appui du maire Denis Coderre et d'autres élus locaux.

La Commission de la représentation électorale (CRÉ) avait proposé un redécoupage qui aurait divisé SMSJ pour en joindre une partie avec Westmount-Saint-Louis. La CRÉ a plutôt décidé jeudi dernier de fusionner les circonscriptions de Mont-Royal et d'Outremont.

Élue depuis trois ans dans SMSJ et militante depuis 11 ans pour Québec solidaire, Mme Massé a expliqué qu'elle souhaite que la politique ne soit plus compliquée.

Congrès

Pour devenir officiellement porte-parole, Mme Massé devra se faire élire par les membres de son parti lors du prochain congrès en mai prochain. La période de mise en candidature pour être porte-parole a été ouverte récemment et se terminera le 4 avril prochain.

Le porte-parole masculin de Québec solidaire, Andrés Fontecilla, a pour sa part annoncé qu'il ne se représentera pas en mai prochain.

Appuis

Mme Massé a reçu dimanche les appuis de quelques personnalités, dont Melissa Mollen-Dupuis, la co-fondatrice du mouvement pour la cause autochtone Idle no more, Ève Torres, fondatrice de La voie des femmes, et Carole Dupuis, fondatrice du Réseau Vigilance Hydrocarbure.

«C'est une voix dont on ne peut pas se passer au Québec», a souligné cette dernière, qui a salué l'engagement de Mme Massé dans la lutte contre le développement des hydrocarbures.