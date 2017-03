La circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques pas abolie

02-03-2017 | 09h06

MONTRÉAL - La circonscription montréalaise de Sainte-Marie-Saint-Jacques représentée par la députée Manon Massé de Québec solidaire ne sera pas abolie, mais celles d'Outremont et de Mont-Royal seront fusionnées, a annoncé la Commission de la représentation électorale, jeudi matin.



La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques Manon Massé a donc gagné son pari pour empêcher la disparition de sa circonscription provinciale.

«Nous avons sauvé Sainte-Marie-Saint-Jacques. Cette victoire, c'est la victoire du fier monde du Centre-Sud», a-t-elle mentionné sur Twitter.

L'abolition de cette circonscription prévue par la Commission de la représentation électorale avait suscité un tollé parmi des élus et des citoyens qui s'étaient mobilisés pour la préserver. Manon Massé, qui représente Sainte-Marie-Saint-Jacques, s'opposait à ce redécoupage et avait d'ailleurs déposé une pétition au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) pour réclamer une consultation publique sur le projet de révision de la carte électorale. Elle avait eu, entre autres, l'appui du maire de Montréal, Denis Coderre, et du Parti québécois.

La Commission a changé d'idée concernant sa proposition de créer une nouvelle circonscription, Ville-Marie, constituée de parties des circonscriptions actuelles de Sainte-Marie-Saint-Jacques, de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Wesmount-Saint-Louis.

«Les disparités socioéconomiques, tant au regard des revenus des ménages et de la langue que des communautés d'intérêts, ont aussi été largement soumises. Il a également été souligné que des constructions domiciliaires à venir auront une incidence sur la croissance démographique à moyen terme», a mentionné la Commission par communiqué pour expliquer sa décision.

Elle a précisé que la nécessité de préserver le poids politique d'un parti à l'Assemblée nationale n'a pas été considérée «dans la prise de décision finale».

En ce qui concerne la fusion entre Outremont et Mont-Royal, la Commission souligne que ces circonscriptions font partie des 17 sur les 28 de l'île de Montréal dont le nombre d'électeurs est inférieur à la moyenne québécoise de 48 387.

L'abolition d'une circonscription en Mauricie est aussi maintenue, pour en créer deux dans les Laurentides et la Lanaudière, dont certains secteurs connaissent une forte croissance démographique.

Circonscription Maurice-Richard

Finalement, la Commission a décidé de changer le nom de la circonscription montréalaise de Crémazie qui s'appellera Maurice-Richard, pour honorer la mémoire de ce grand joueur de hockey qui a vécu durant une cinquantaine d'années à cet endroit dans Ahuntsic.

«Au-delà de ses exploits à titre de hockeyeur, il y est reconnu pour son implication communautaire, notamment au regard du sport amateur, et il a été un personnage marquant pour l'ensemble des Québécois», a dit la Commission qui avait reçu plusieurs propositions pour que la circonscription porte le nom de cette vedette du Canadien de Montréal. Il s'agit de la première fois qu'un sportif est ainsi honoré au Québec.