Québec débloque 12 M $ pour la protection de la jeunesse

01-03-2017 | 19h41

MONTRÉAL - La ministre Lucie Charlebois a annoncé mercredi après-midi une somme de 12 millions $ récurrente afin d'offrir plus de services aux jeunes en difficulté.

Ces 12 millions $ s'ajouteront aux 990 millions $ déjà versés annuellement pour la protection de la jeunesse, entre autres, pour embaucher des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs ainsi que pour réduire les listes d'attente pour les signalements à la DPJ.

«Par les sommes annoncées [mercredi], je suis convaincue que nous allons faire une différence dans la vie de plusieurs jeunes et de leur famille, a dit la ministre. En étant en mesure d'agir le plus en amont possible, nous souhaitons faire en sorte que moins de jeunes se retrouvent en protection de la jeunesse.»

Le gouvernement a été fortement critiqué au cours des dernières années pour le manque de spécialistes dans les centres jeunesse. Selon TVA, le plan «Fugues» serait annoncé au cours des prochains mois.