Juristes de l'États en grève: une loi pourrait être adoptée lundi

25-02-2017 | 19h50

MONTRÉAL - Le gouvernement Couillard se dit prêt à adopter une loi spéciale dès lundi pour forcer le retour au travail des juristes de l'État en grève depuis 18 semaines.

L'intention du gouvernement a été annoncée samedi, en fin d'après-midi, à Montréal, par le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, dans la foulée de l'échec d'une tentative de rencontre plus tôt dans la journée entre les représentants du syndicat des juristes, LANEQ (Les avocats et notaires de l'État québécois), et les négociateurs du gouvernement.

Après avoir évalué le dossier, le ministre Moreau a expliqué que le gouvernement veut toujours «une entente négociée avec les juristes à l'intérieur des paramètres financiers du gouvernement», mais qu'il doute de la bonne foi du syndicat. Il a donc recommandé l'adoption d'une loi spéciale, ajoutant que le premier ministre avait signé une lettre en après-midi samedi pour que les membres de l'Assemblée nationale soient convoqués à cette fin lundi en fin de journée.

Les représentants de LANEQ ont été dans l'impossibilité de se présenter à une rencontre avec les négociateurs du gouvernement, qu'ils avaient pourtant réclamée la veille, pour discuter des derniers développements dans leur dossier.

Jeudi, le gouvernement avait soumis à LANEQ une offre globale et finale et le ministre Moreau avait laissé 24 heures à l'association syndicale pour signifier sa réponse. Selon le ministre, l'offre accorde au bout de quatre ans une rémunération globale semblable à celle des procureurs de la Couronne avec lesquels les juristes veulent obtenir la parité. Vendredi, le syndicat a répondu qu'il allait présenter une contreproposition, tout en réclamant une rencontre avec les négociateurs gouvernementaux.

La rencontre, autorisée par M. Moreau, devait avoir lieu à 13 h samedi, a souligné celui-ci durant sa conférence de presse, samedi. Les représentants de LANEQ n'étaient pas disponibles, a-t-il ajouté, affirmant que «48 heures après l'offre globale et finale, je constate qu'une entente négociée n'est pas possible».

«Je comprends qu'ils refusent notre offre globale et finale, mais qu'ils ne nous en informent pas», a déploré le ministre, répétant ce que le premier ministre Couillard avait dit la veille, c'est-à-dire que la grève commence à avoir des incidences sérieuses sur le fonctionnement de l'État.

Le ministre Moreau a ajouté samedi qu'il est toujours prêt à discuter et trouver une solution d'ici lundi, pourvu que le syndicat ne demande que des «ajustements à la marge» et non des modifications trop importantes à son offre globale et finale.

De son côté, en fin d'après-midi, samedi, LANEQ a indiqué qu'elle avait «proposé au gouvernement de nous laisser la journée de samedi pour finaliser notre contreproposition et la présenter ce dimanche à 13 h». «Nous souhaitons pouvoir exercer notre droit constitutionnel de négocier dans des conditions acceptables», a déclaré Me Jean Denis, président de LANEQ.