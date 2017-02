Barrette ouvert à élargir l'accès à l'aide médicale à mourir

23-02-2017 | 12h13

QUÉBEC - Le ministre Gaétan Barrette est ouvert à débattre de l'élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir.

Le présumé meurtre par compassion de Jocelyne Lizotte, cette femme souffrant d'Alzheimer tuée par son mari en début de semaine à Montréal, a remis cet enjeu à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Après la députée péquiste Véronique Hivon, c'est au tour de la Coalition avenir Québec de réclamer une nouvelle discussion sur la possibilité d'étendre l'aide médicale à mourir.

Le député caquiste François Bonnardel s'est présenté jeudi devant les journalistes pour parler du cas de sa propre mère, aux prises avec la maladie d'Alzheimer depuis une quinzaine d'années.

«Je l'ai vue dépérir, je l'ai vue ne plus me reconnaître, ne plus sourire, ne plus parler, ne plus apprécier la vie, être prisonnière de son corps, et, dans ce contexte, moi aussi, dans les trois dernières années, j'ai souhaité que le bon Dieu puisse venir la chercher», a-t-il confié, très ému.

Le ministre de la Santé reconnaît que la Loi québécoise sur les soins de fin de vie adoptée en 2014 «était le plus petit dénominateur commun sociétal de ce moment-là».

«C'est clair pour moi que ce débat-là n'était pas clos le jour où la Loi 52 a été adoptée, a convenu Gaétan Barrette. Personnellement, je suis tout à fait confortable à ce que le débat continue d'une façon neutre et objective.»

Est-ce qu'on devrait permettre une directive médicale anticipée pour l'aide médicale à mourir en prévision d'un état d'inaptitude? «Je ne ferme pas la porte à ce débat-là», a-t-il insisté.

Le ministre n'était pas prêt toutefois à élaborer sur la forme qu'une telle discussion de société pourrait prendre.

