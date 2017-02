CHSLD: la victime n'aurait pas eu droit à l'aide médicale à mourir

Geneviève Lajoie 22-02-2017 | 12h33

QUÉBEC - Souffrant d'Alzheimer, la femme tuée dans un CHSLD de Montréal n'était pas admissible à l'aide médicale à mourir, soutient le ministre Gaétan Barrette.

Michel Cadotte a été accusé mardi d'avoir mis fin aux jours de sa femme, après avoir pris soin d'elle pendant des années. Retrouvée morte dans sa chambre du Centre d'hébergement Émilie-Gamelin, Jocelyne Lizotte avait fait une demande d'aide médicale à mourir qui lui aurait été refusée, selon ses proches.

Le ministre de la Santé s'est dit «attristé» par cette histoire. «Toute situation qui implique un meurtre, parce qu'ici au sens de la loi, c'est ce dont il est question, me préoccupe», a-t-il soutenu, à l'entrée de la réunion quotidienne des élus libéraux à l'Assemblée nationale.

Bien qu'il dispose d'informations «partielles», Gaétan Barrette estime que la situation de Mme Lizotte était sans équivoque.

«Il est clair que dans la loi actuelle, que ce soit la loi québécoise ou la loi canadienne, cette personne-là ne pouvait pas avoir accès à l'aide médicale à mourir au moment où ce drame est survenu», a-t-il insisté. Selon lui, les règles sont actuellement très bien appliquées au Québec.

En prévision de l'inaptitude

La mère du projet de loi sur l'aide médicale à mourir, la députée péquiste Véronique Hivon, estime que les critères d'accès doivent être très stricts pour éviter toute forme de dérive. «Mais qu'en même temps, notre système est fait de compassion et d'entraide», a-t-elle mentionné mercredi, dans un point de presse.

Le Québec a été «avant-gardiste» en cette matière, mais selon la députée de Joliette, le temps est venu de débattre de la possibilité que des personnes puissent demander l'aide médicale à mourir à l'avance, en prévision d'une inaptitude à venir.

«À l'époque, on en avait débattu, il n'y a malheureusement pas eu de consensus sur cette question-là, et je vous rappelle qu'il y avait quand même eu le tiers des députés libéraux qui avaient voté contre le projet de loi dans la forme comme on la connaît aujourd'hui. Alors, c'était impossible, il n'y avait aucune volonté ou ouverture de pouvoir considérer cette possibilité-là, rappelle-t-elle. Mais c'est une question qui demeure importante.»

Aussi sur Canoe.ca