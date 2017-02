Sécurité renforcée: les députés rassurés

Geneviève Lajoie 21-02-2017 | 20h19

QUÉBEC - Victime lui-même de menaces, le chef péquiste Jean-François Lisée salue le resserrement des mesures de sécurité entourant les élus de l'Assemblée nationale.

Un important système de surveillance sera installé dans les locaux de circonscription des 125 élus québécois, a révélé notre Bureau parlementaire.

Tous les bureaux de comtés devront dorénavant être munis d'un interphone avec caméra intégrée et contrôle d'accès électrique, d'un système de vidéosurveillance avec enregistreur et d'un système d'alarme. Des dépenses d'un peu moins de 5000 $ par circonscription.

«Je suis rassuré du fait que les services de sécurité soient vigilants, et, lorsqu'il y a des lettres, des menaces, etc., dont certaines sont frivoles, mais d'autres peuvent être sérieuses, c'est à eux de juger, et on s'en remet à leurs recommandations pour assurer la sécurité des représentants élus des Québécois», a indiqué M. Lisée

Le leader souverainiste a admis avoir lui-même été la cible de menaces. Il a toutefois refusé de révéler la nature des propos ou des gestes d'intimidation dont il a fait l'objet.

Resserrement

Péquistes, libéraux et caquistes se sont tous dits rassurés du renforcement de la sécurité dans leurs bureaux de comtés.

«S'il y a une place où on ne peut pas céder d'un pouce, c'est au niveau de la sécurité. On ne parle pas seulement de la sécurité des élus, on parle également des gens qui travaillent dans les bureaux de circonscription, il y a des attachés politiques, il y a des réceptionnistes», a plaidé le whip en chef du gouvernement, Stéphane Billette.

Ancien policier, le député libéral Robert Poëti estime que le contexte mondial commande un resserrement des mesures de sécurité. «Il faut évoluer», insiste-t-il. L'élu de Marguerite-Bourgeoys a rappelé que son local a déjà été vandalisé par le passé, lorsque Monique Jérôme-Forget occupait son siège.

Le député caquiste François Bonnardel signale que tous les élus ont déjà reçu des «courriels intimidants». «Que l'Assemblée nationale débloque des budgets, je crois que la population va comprendre que de protéger les élus, c'est une chose importante», croit-il fermement.