Une baisse d'impôt pour les plus riches décriée par l'opposition

21-02-2017

QUÉBEC - Un cadeau fiscal aux plus riches rend furieux les partis d'opposition alors que le gouvernement du Québec songe toujours à resserrer l'accès au crédit d'impôt en raison de l'âge pour les aînés à faible revenu.

«Pour le 500 $ qu'on veut enlever aux aînés, ce n'est pas pressé, on va attendre le budget. Mais ce qui est pressé aujourd'hui c'est d'annoncer le plus grand cadeau [...] au 0,1 % les plus riches du Québec», a dénoncé Jean-François Lisée mardi lors d'un point de presse à l'Assemblée nationale.

Philippe Couillard a annoncé plus tôt en matinée un allègement fiscal pour les dirigeants d'entreprise afin de les inciter à rester au Québec ou à y revenir. La déduction pour l'imposition des gains en capitaux sautera de 25 % à 50 %, une «harmonisation» avec les politiques en vigueur dans le reste du Canada.

Critiqué par l'opposition pour favoriser les «ultra-riches» alors qu'il restreint l'accès au crédit d'impôt en raison de l'âge, M. Couillard a fait valoir que «la façon dont le Québec soutient les personnes les plus vulnérables est supérieure à ce qui existe dans le reste du pays».

Quant aux dirigeants d'entreprises, qui sont plus mobiles et qui peuvent déménager: «si quelqu'un prend la décision de ne pas faire de déclaration d'impôt au Québec, il n'y a personne qui y gagne. Il faut le voir de façon plus large», a-t-il expliqué.

Pour le chef péquiste Jean-François Lisée, cette décision est indéfendable. «Pour chaque million de dollars d'options d'achat, on va donner 60 000 $. 60 000 $ d'impôt en moins pour les millionnaires et quelques milliardaires québécois. Ça, c'est urgent. Ça, il fallait faire ça aujourd'hui», a-t-il dénoncé.

Quant aux aînés défavorisés, «leurs 500 $, non, ça, ce n'est pas urgent, ça va attendre. On va continuer à faire des petits calculs mesquins».

Le député de Québec solidaire Amir Khadir a lui aussi critiqué cette décision. «Il n'y a aucune limite à l'indécence de ce gouvernement», a-t-il déploré sur les médias sociaux.

Les regroupements de défense des aînés sont toujours en furie au sujet de la décision du gouvernement Couillard de faire passer le crédit d'impôt en raison de l'âge, qui peut atteindre 500 $, de 65 à 70 ans à partir de cette année.

Pour Danis Prud'homme, du réseau FADOQ, si Québec ne corrige pas son erreur, «il vient d'envoyer un message politique très fort qu'il n'en a rien à cirer de la population».

Pour Judith Gagnon, de l'Association de défense des droits des personnes âgées, les aînés vont se souvenir de cette décision du gouvernement Couillard et il risque d'y avoir des conséquences politiques.

«Nous sommes nombreux, nous allons nous en souvenir. On va s'en souvenir, on a de la mémoire, on n'a pas de perte cognitive. On n'a plus de confiance. Ça va avoir, à long terme, un impact majeur, je vous le dis», a-t-elle lancé.

De son côté, le ministre des Finances Carlos Leitao a indiqué qu'il était prêt à annoncer «des mesures de compensation» pour ceux qui perdront des revenus. «Ça peut aller même à la possibilité extrême de le remettre à plus tard», a-t-il dit.

Ce crédit avait été resserré pour financer un nouveau crédit d'impôt pour inciter les personnes de plus de 62 ans à rester au travail. «Là, ce qu'on regarde, c'est comment on peut financer cette mesure d'une autre façon au budget», a affirmé M. Leitao.

