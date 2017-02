Gerry Sklavounos sortirait du silence jeudi

09-02-2017 | 04h29

Le député Gerry Sklavounos ferait une déclaration jeudi matin en compagnie de sa femme, comme exigé par le premier ministre pour réintégrer le caucus libéral après avoir été blanchi des allégations d'agressions sexuelles.

«On considère que [sa réintégration au caucus libéral] doit s'accompagner d'une déclaration très forte», a exigé le premier ministre Philippe Couillard vendredi à l'endroit de son député rejeté en octobre, Gerry Sklavounos.

Ce dernier sortirait ainsi de son long mutisme en matinée pour cette raison, a appris Le Journal de Montréal. La déclaration publique du couple serait la première à survenir depuis l'exclusion du député de Laurier-Dorion du caucus libéral.

Allégations

Le 19 octobre, Alice Paquet, une étudiante de 21 ans, avait publiquement déclaré dans une manifestation s'être fait violer par un élu. Elle visait en fait le député Gerry Sklavounos, a-t-on appris le lendemain.

Dans une entrevue au Journal de Québec, elle a dit s'être fait agresser par lui à deux reprises lorsqu'elle avait 19 ans et travaillait à l'Auberge Louis-Hébert, près de l'Assemblée nationale. Elle a par la suite modifié certains détails de sa version des faits diffusée dans les médias.

Après examen du dossier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a finalement décidé jeudi dernier de ne pas déposer d'accusations contre Sklavounos, concluant «qu'aucun acte criminel n'a été commis».

En plus des allégations d'Alice Paquet, d'autres militants et employés de l'Assemblée nationale ont confié au journal Le Devoir que Sklavounos avait un comportement «insistant» et «cruiseur».

Le Parti québécois avait d'ailleurs formulé en 2013 une plainte remise au whip du Parti libéral selon laquelle le député aurait eu un comportement inapproprié à l'endroit d'une employée du parti d'opposition.

Un retour

Gerry Sklavounos a déjà exprimé son intention de revenir rapidement sur les bancs de l'Assemblée nationale, qu'il a quittée pour un congé de maladie après être devenu député indépendant en octobre.

Pour un retour dans l'équipe du Parti libéral, toutefois, le premier ministre a émis ses conditions.

La déclaration publique du député devra convaincre le chef libéral de «sa façon de se gouverner» lorsqu'il côtoie des femmes, a précisé Philippe Couillard.

Le Parti québécois et Québec solidaire s'opposent toujours au retour du député montréalais.