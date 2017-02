C'est jour de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale

07-02-2017 | 07h08

QUÉBEC - Les 125 députés de l'Assemblée nationale renoueront avec l'arène politique, mardi après-midi, alors que débutera la session parlementaire hiver-printemps 2017.

L'économie devrait s'imposer parmi les enjeux les plus importants des prochains mois alors que la date du dépôt du budget 2017-2018 approchera à grands pas.

Notamment, les libéraux de Philippe Couillard devront déterminer quoi faire avec les surplus budgétaires dégagés au cours de la dernière année. À mi-chemin de l'exercice 2016-2017, ces excédents atteignaient 1,7 milliard $, malgré une ponction de 1 milliard $ versé au Fonds des générations. En 2015-2016, le gouvernement a cumulé 1,8 milliard en surplus.

Le ministre des Finances Carlos Leitao a déjà indiqué que le gouvernement compte réinvestir 2,2 milliards $ en santé et en éducation sur trois ans. Il faudra voir si les libéraux garderont le cap sur cet objectif ou si d'autres utilisations pourraient émerger, comme le financement d'hypothétiques baisses d'impôts.

Tragiquement ramené dans l'actualité avec l'attentat survenu à la mosquée de Sainte-Foy, les questions de l'immigration, de la laïcité et du vivre ensemble risquent également de s'inviter à l'Assemblée nationale.

De passage à l'émission «Les Coulisses du Pouvoir» à Radio-Canada, le premier ministre Philippe Couillard a déjà tendu une perche au Parti québécois et à la Coalition Avenir Québec, les enjoignant à appuyer son projet de loi sur la neutralité religieuse. Ce dernier prévoit notamment que les services institutionnels doivent être offerts et reçus à visage découvert et prévoit des balises pour encadrer les accommodements raisonnables.

Québec solidaire, de son côté, a appelé le gouvernement à mettre sur pied une commission sur le racisme systémique. «La classe politique doit poser des gestes concrets pour rattraper les dérapages des dernières années et prendre nos responsabilités dans la lutte contre l'exclusion, les discriminations et, oui, contre une islamophobie qui existe bel et bien au Québec», a notamment indiqué la députée Manon Massé lundi.