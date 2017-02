Martine Ouellet souhaite diriger le Bloc québécois

05-02-2017 | 12h20

MONTRÉAL - La députée péquiste Martine Ouellet a confirmé dimanche sa candidature à la chefferie du Bloc québécois et se retire temporairement du caucus du Parti québécois le temps de la course.

Si elle remporte la chefferie, l'aspirante continuera tout de même de siéger à l'Assemblée nationale.

«Je deviendrai députée indépendante indépendantiste et amie du Parti québécois», a affirmé la députée de Vachon dans un point de presse à Montréal.

Elle a expliqué que ce double statut ne représente aucun conflit, se fondant sur un avis demandé au commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale.

«C'est un avantage de pouvoir avoir et un pied à Québec et un pied à Ottawa pour faire la courroie de transmission entre les décisions canadiennes et les impacts de ces décisions sur le Québec», a expliqué Mme Ouellet.

Dans sa présentation, elle a insisté sur l'importance de donner une voix forte pour le Québec à Ottawa.

«Les indépendantistes doivent être partout où les décisions se prennent», a insisté Mme Ouellet, entourée d'élus du Bloc québécois.

Samedi, réunis en conseil général à Boucherville, les délégués du parti avaient annoncé que le nom du nouveau chef du Bloc Québécois sera connu dans la soirée du 22 avril.

Les candidats auront jusqu'au 14 mars pour déposer leur bulletin de candidature.

Le vote se tiendra au cours de la fin de semaine du 20 au 22 avril.