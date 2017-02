Attentat à Québec: le débat sur la laïcité repoussé

Geneviève Lajoie 02-02-2017 | 19h30

QUÉBEC - En raison de la tuerie de la grande mosquée de Québec, le débat identitaire et les questions de laïcité attendront encore quelques jours.

Le premier ministre ne souhaitait pas jeudi parler du projet de loi de son gouvernement sur la neutralité religieuse de l'État.

«C'est la semaine où on réfléchit, on essaie de pas trop parler trop rapidement, on réfléchit, on se recueille avec la communauté, par la suite, bien sûr, on fera les débats habituels», a-t-il tenu à souligner en marge du caucus présessionnel des élus libéraux.

Celle qui pilote le dossier, la ministre Stéphanie Vallée, estime que la poussière doit retomber avant de reprendre les hostilités sur le sujet. Mais elle espère toujours une adoption du projet de loi 62 d'ici l'été.

«Il ne faut pas présumer qu'il y a un report aux calendes grecques, a-t-elle insisté. Là-dessus, je peux vous assurer que ce n'est pas dans notre intention, mais je pense qu'il est tout à fait normal, dans le contexte tout à fait épouvantable de la tragédie de cette semaine, que ce ne soit pas le premier sujet que nous abordions aujourd'hui.»



Critiquée pour la mollesse de son projet de loi, qui n'interdit pas formellement le port du niqab et de la burqa dans la livraison et la réception des services publics, la ministre Vallée n'entend pas le revoir de fond en comble. Les modifications qu'elle proposera respecteront «l'esprit du projet de loi», a-t-elle prévenu.

