Réintégration incertaine de Gerry Sklavounos au caucus libéral

Geneviève Lajoie 02-02-2017 | 10h45

QUÉBEC - Les députés libéraux veulent d'abord discuter entre eux avant de statuer sur la réintégration ou non de leur collègue Gerry Sklavounos au sein du caucus.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de ne pas porter d'accusation contre le député de Laurier-Dorion, qui faisait face à des allégations d'agression sexuelle portées publiquement par une jeune femme, Alice Paquet.

Le ministre Pierre Moreau estime que c'est «une bonne nouvelle pour lui». «Est-ce qu'il doit être réintégré au caucus, ça, c'est une question qui doit être débattue en caucus», a-t-il réagi, quelques minutes après le communiqué émis par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le député libéral Serge Simard, qui avait dû s'excuser à l'automne après avoir mis en doute la version de la victime alléguée, a été avare de commentaires. «D'abord, moi je suis heureux pour la famille, vous allez comprendre qu'il a une famille ce gars-là et il a des enfants et je suis heureux pour la famille», s'est-il limité à répondre aux questions des journalistes.

Est-ce que c'est clair pour vous qu'il a été blanchi? «Ben je pense que la décision (du DPCP) est assez claire», a commenté sa collègue de Jeanne-Mance-Viger, Filomena Rotiroti.

Le Whip en chef du gouvernement, Stéphane Billette, estime qu'il faut «respecter la décision du DPCP».

La présidente du caucus libéral, Nicole Ménard, a rappelé que l'organisme est totalement indépendant. «J'apprends que Gerry Sklavounos est très soulagé et qu'il compte revenir à l'Assemblée nationale, donc la semaine prochaine, il y a aura des discussions au caucus», a-t-elle dit.

Sklavounos soulagé

Le député a réagi sur Facebook en accueillant cette décision avec «soulagement et satisfaction».

«Dès le premier instant, j'ai maintenu mon innocence qui se voit aujourd'hui confirmée par cette décision», a-t-il affirmé.

«J'aimerais aussi exprimer ma gratitude au Service de police de la Ville de Québec et au DPCP pour leur travail professionnel, rigoureux et impartial. Cette affaire maintenant close, je compte reprendre pleinement, et le plus rapidement possible, mes activités au nom des citoyens de Laurier-Dorion qui m'ont accordé ce quatrième mandat de les représenter à l'Assemblée nationale», a ajouté Gerry Sklavounos.

La plaignante rencontrée

«Avant de rendre publique cette décision, la plaignante a été rencontrée afin de l'informer du résultat de l'analyse du dossier et de lui expliquer les motifs qui sous-tendent cette décision», a expliqué le DPCP.

Alice Paquet avait créé la commotion en octobre dernier en affirmant publiquement avoir été agressée par Gerry Sklavounos.

Elle était hôtesse au Louis-Hébert à Québec où le député libéral de Laurier-Dorion, maintenant indépendant, était un habitué du restaurant et occupait une chambre quand il siégeait à l'Assemblée nationale.

D'après ce qu'elle alléguait, le politicien de 39 ans à l'époque l'aurait invitée à sa chambre après une soirée bien arrosée en juillet 2014. Ils se seraient embrassés, mais elle n'a pas voulu aller plus loin. Sklavounos l'aurait alors agressée sexuellement, selon Alice Paquet.

La jeune fille serait retournée à la chambre du député deux semaines plus tard afin, dit-elle, d'y obtenir des explications. Gerry Sklavounos l'aurait alors battue toujours selon ce qu'elle a affirmé entre autres au Journal de Québec.

Toutefois, sa crédibilité avait été entachée puisqu'elle s'était contredite lorsqu'elle a parlé de cette affaire aux médias. Elle avait notamment affirmé qu'elle avait eu des points de suture et qu'on lui avait fait passer un examen médical, ce qu'elle avait ensuite nié.

Quant au député, il avait été suspendu du caucus libéral quelques jours après les allégations d'Alice Paquet en octobre. Il avait ensuite pris un congé de maladie.

