Enquête sur Paradis: troublant que Couillard soit informé en premier

Charles Lecavalier 31-01-2017 | 17h48

MONTRÉAL - Il est «troublant» que le premier ministre ait été informé avant Pierre Paradis qu'une enquête policière visait ce dernier, estime Jean-François Lisée.

«Ce qui me trouble, c'est que le premier ministre a eu un signalement de la Sûreté du Québec. On lui a dit, il y a un signalement sur l'un de vos ministres, sans dire la nature du signalement. Et le ministre dit, je ne suis même pas au courant», a lancé le chef du Parti québécois lors du caucus présessionnel du parti indépendantiste.

«Si on regarde la chronologie, vous avez été très durs [les médias] avec raison en disant que le Bureau du premier ministre a sciemment laissé courir une fausse version des faits pendant 24 heures. Ça, c'est condamnable», a dit M. Lisée.

Signalement

Mais le député de Rosemont s'intéresse davantage au fait qu'un premier signalement a été effectué le 19 janvier. Le 24 janvier, le chef de cabinet de Philippe Couillard reçoit une lettre de la victime présumée de Pierre Paradis. Le surlendemain, M. Couillard est informé officiellement qu'une enquête de la SQ est en cours.

«Ça signifie que le Bureau du premier ministre a été mis au courant d'une enquête qui était à cette étape confidentielle, car le principal intéressé n'avait pas été mis au courant. Parce que si on en croit Pierre Paradis, les enquêteurs ne l'ont pas rencontré. Est-ce vrai ou non, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'il dit», a dit M. Lisée.

«Je trouve ça troublant»

Il en a profité pour remettre de l'avant l'idée qu'il proposait peu après l'affaire Sklavounos, soit la mise en place d'une procédure officielle où le Bureau du premier ministre est avisé de l'enquête «lorsque le député ou le ministre est avisé».

«Il faut mettre fin à l'hypocrisie et l'arbitraire et lorsque l'enquête est confidentielle, personne ne doit être avisé pour que personne ne puisse intervenir politiquement dans l'enquête», a dit le chef péquiste.

