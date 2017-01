QS veut que le PQ présente un candidat dans Gouin

29-01-2017 | 17h55

MONTRÉAL - Québec solidaire (QS) remet les pendules à l'heure en invitant le Parti québécois à présenter un candidat dans Gouin, en vue de l'élection partielle rendue nécessaire par le départ de la députée Françoise David.

«Québec solidaire ne souhaite aucun désistement péquiste dans Gouin. Telle est la position officielle de notre parti», a déclaré le président et porte-parole de Québec solidaire, Andrés Fontecilla, dans un communiqué dimanche.

Ces derniers jours, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, avait laissé planer le doute concernant la pertinence de présenter un candidat péquiste dans cette circonscription montréalaise. Il a notamment évoqué une alliance avec Québec solidaire pour laisser la voie libre à ce parti dans Gouin.

QS juge qu'un accord est inutile puisqu'il soutient que le Parti libéral n'est pas menaçant dans cette circonscription.

«On doit s'entendre sur une évidence, il n'y a pas de fédéraliste à battre dans Gouin. Nous avons confiance en notre capacité d'y faire élire un candidat ou une candidate progressiste et souverainiste solidaire, et ce, sans "l'aide" du PQ. Françoise David a fait un excellent travail. Les gens de Gouin appuient en grand nombre le projet politique de QS et partagent nos valeurs progressistes, écologistes, féministes, souverainistes et inclusives», a précisé M. Fontecilla.

Québec solidaire n'exclut toutefois pas une entente avec le PQ dans d'autres circonscriptions, si cela permet d'éviter de diviser le vote souverainiste et de procurer la victoire aux libéraux.