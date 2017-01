Affaire Paradis: le bureau du PM a laissé courir une fausse information

Charles Lecavalier 27-01-2017 | 11h47

QUÉBEC - Le bureau du premier ministre a sciemment laissé courir pendant 24 heures une fausse information sur le départ de Pierre Paradis.

Mercredi, dans un communiqué laconique, le gouvernement indiquait que Laurent Lessard occuperait les fonctions de ministre de l'Agriculture. L'entourage de Pierre Paradis a signifié aux médias à ce moment que M. Paradis devait se retirer puisqu'il était forcé au repos par ses médecins à la suite d'un accident de cheval.

C'était faux. M. Paradis a été écarté du conseil des ministres le 25 janvier en raison d'allégations pour des gestes à caractère sexuel commis à l'endroit d'une ex-employée. Elle a informé le bureau du premier ministre de la nature de ces gestes dans une lettre reçue le 24 janvier. Le gouvernement Couillard a par ailleurs été averti le 19 janvier que M. Paradis faisait l'objet d'un signalement à la Sûreté du Québec.

«La raison pour laquelle on lui a demandé de se retirer, c'est à cause de la lettre», a confirmé Philippe Couillard vendredi lors d'un point de presse à Montréal. Il dit que M. Paradis est effectivement traité pour une commotion, mais qu'elle n'a pas de lien avec son retrait.

Le bureau du premier ministre affirme ne pas avoir menti aux médias puisque c'est M. Paradis qui a invoqué la commotion cérébrale pour justifier son absence. Il estime qu'il n'avait pas à rétablir les faits, car M. Paradis ne parlait pas au nom du gouvernement. Il était pourtant toujours ministre à ce moment.

L'entourage de M. Couillard a attendu au jeudi 26 janvier en soirée, lorsqu'il a eu confirmation qu'une enquête policière était en cours, pour révéler la nature du départ du vétéran Pierre Paradis.

Des trous

Du côté de l'opposition officielle, on demande au gouvernement davantage de transparence et on indique qu'il y a des trous dans la chronologie du premier ministre. «Qu'est-ce qui s'est passé entre le signalement du 19 janvier et la décision prise le 25 janvier», a demandé la députée péquiste Agnès Maltais.

Elle salue par ailleurs le courage de la victime présumée. «Déposer une plainte contre son patron politique demande beaucoup de courage», a-t-elle affirmé lors d'un point de presse vendredi matin à l'Assemblée nationale.

