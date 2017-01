Épuisée, Françoise David quitte la vie politique

19-01-2017 | 10h38

La députée de Gouin, Françoise David, co-porte-parole de Québec solidaire, a annoncé jeudi matin qu'elle quittait la politique pour des raisons de santé.

Elle quitte son poste de députée de Gouin et ses fonctions à l'Assemblée nationale. Sa démission est immédiate.

Mme David affirme ne pas avoir la force de continuer et de terminer son mandat. Elle s'en remet aux plus jeunes pour continuer son œuvre.

Entourée des députés solidaires Manon Massé et Amir Khadir, ainsi que d'Adrés Fontecilla, président et autre porte-parole de Québec solidaire, Françoise David a indiqué en point de presse à Montréal qu'elle demeurait membre du parti et qu'elle croyait toujours en la pertinence de Québec solidaire.

«J'aime ce parti, c'est ma deuxième famille, a-t-elle dit. Je quitte en gardant confiance en mon parti et en sa capacité d'avancer.»