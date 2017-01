Québec: 110 millions $ de plus pour les festivals

Martine Turenne 16-01-2017 | 16h59

Le gouvernement du Québec versera 110 millions $ en soutien financier aux festivals et aux événements au cours des cinq prochaines années. Mais de nouveaux critères s'appliqueront «pour en maximiser les retombées économiques».

Ainsi, le financement des événements le sera selon leur «performance touristique», et favorisera la réalisation de «projets novateurs». Des festivals qui ne sont pas soutenus par le programme déjà existant pourront l'être, et l'aide permettra «de soutenir le potentiel de croissance des événements majeurs».

Québec souhaite aussi encourager les initiatives hors saison et en région.

«En investissant dans le secteur événementiel, notre gouvernement investit dans l'économie de l'ensemble des régions du Québec», a dit la ministre du Tourisme, Julie Boulet, aussi ministre responsable de la région de la Mauricie.

Elle dit croire que le programme ainsi revisité répondra davantage aux réalités et aux besoins des promoteurs des festivals et événements.

«En plus des retombées économiques considérables qu'ils génèrent au Québec et du rayonnement qu'ils procurent à notre destination, dit la ministre Boulet, les festivals et événements favorisent le maintien et la création de nombreux emplois dans l'ensemble des régions.»