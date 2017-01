Cours d'éducation financière: les enseignants dénoncent le ministre Proulx

Daphnée Dion-Viens 16-01-2017 | 14h03

QUÉBEC - Les enseignants dénoncent d'une seule voix la décision du ministre Proulx d'imposer un nouveau cours d'éducation financière et pourraient contester légalement cette décision qu'ils jugent «illégale», si le ministre refuse de faire marche arrière.

Les trois syndicats représentant les enseignants étaient réunis lundi avant-midi pour dénoncer la décision du ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, d'imposer un nouveau cours d'éducation financière dès la rentrée 2017. Ils lui reprochent de ne pas avoir consulté formellement les enseignants avant d'aller de l'avant et d'implanter ce nouveau cours sans l'avoir d'abord expérimenté par des projets-pilotes dans quelques écoles, une démarche sans précédent depuis au moins une vingtaine d'années, affirment-ils.

Les syndicats affirment par ailleurs que cette décision «unilatérale» et «irrespectueuse» est «illégale» puisqu'elle contrevient au régime pédagogique en place. Ils n'écartent pas la possibilité d'intenter des recours juridiques pour rappeler le ministre Proulx à l'ordre.

«S'il faut lui rappeler ses obligations légales, on le fera. On veut lui offrir la possibilité de rectifier le tir. Il n'est pas trop tard, mais on n'écarte rien», a affirmé Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement, précisant que de «très bons juristes» se penchent présentement sur cette question.

En décembre, le ministre Proulx a annoncé qu'un nouveau cours d'éducation financière sera enseigné à tous les élèves de cinquième secondaire dès la prochaine rentrée. Le cours Monde contemporain sera amputé pour lui faire une place dans la grille-matières.

Les syndicats ne s'opposent pas au contenu du cours en soi, mais plutôt à la façon de faire du ministre, qui va trop vite et bousculent les enseignants en ne leur donnant pas le temps d'être formés adéquatement pour enseigner ce cours, affirment-ils.

Ils s'expliquent mal pourquoi le ministre semble si pressé alors qu'il a plutôt retardé l'implantation du nouveau cours d'histoire au secondaire, enseigné sous la forme de projet-pilote depuis maintenant trois ans.