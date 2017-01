Québec et les Innus veulent lutter ensemble contre les suicides

Marie-Claude Simard 15-01-2017 | 19h03

UASHAT MAK MANI-UTENAM - Le gouvernement du Québec et le conseil de bande d'Uashat Mak Mani-Utenam s'engagent à appliquer les recommandations du coroner avancées dans un rapport alarmant sur la vague de suicides survenue en 2015 chez ces Innus la Côte-Nord.

Le coroner Bernard Lefrançois a durement critiqué, samedi, le système de réserves où les conditions de vie sont déplorables et à l'origine des problèmes de suicides, dit-il. Affirmant que les cinq suicides survenus à Uashat Mak Mani-Utenam en 2015 étaient évitables, il a émis 41 recommandations.

En réponse à ce rapport, la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, veut créer une table de travail rassemblant des intervenants du fédéral du provincial et de cette communauté innue.

«Je vois qu'il y a un manque de communication évident entre les différents paliers de gouvernement et la communauté elle-même. C'est seulement en travaillant ensemble qu'on va régler les choses», a-t-elle dit à l'Agence QMI, dimanche.

«Si on ne prend pas en considération le point de vue des autochtones, on n'avancera pas», a-t-elle ajouté.

«Régime d'apartheid»

Mme Charlebois n'a pas voulu commenter les propos du coroner qui a carrément qualifié les réserves de «régime d'apartheid». Elle admet toutefois que le fait que les autochtones relèvent de la Loi sur les Indiens - qualifiée d'archaïque et désuète par M. Lefrançois - complique les choses.

«C'est complexe, mais il n'y a rien qui nous empêche de travailler et c'est pour ça que cette table fédérale, provinciale et locale doit être faite», a-t-elle dit.

Pour sa part, le conseil de bande d'Uashat Mak Mani-Utenam a dit qu'il accueillait favorablement la proposition de Mme Charlebois.

«Nous endossons la proposition, mais le mécanisme doit être efficace et ne pas tomber dans d'interminables discussions. Il en va de vies humaines», a déclaré le chef Mike Mckenzie dans un communiqué. Il estime que des changements sociaux doivent être effectués en profondeur, sans attendre.

M. Mackenzie et le conseil s'engagent à mettre en œuvres les recommandations du coroner.

«Il est clair que nous devons chacun prendre nos responsabilités et nous assurer que la situation change de manière fondamentale. Pour ce faire, nous devons travailler tous ensemble pour donner plus d'espoir à nos jeunes et éviter d'autres pertes de vies inutiles», a-t-il déclaré.

Puis, interpellant plus particulièrement le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, il demande au fédéral de prendre ses responsabilités.