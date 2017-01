Martine Ouellet députée et chef du Bloc: malaise au PQ

14-01-2017 | 12h38

QUÉBEC - La perspective que Martine Ouellet demeure députée de l'Assemblée nationale tout en accédant à la chefferie du Bloc québécois provoque un malaise chez les péquistes.

Selon le doyen François Gendron, les élus québécois devraient se consacrer entièrement à leur tâche, point final.

«Moi j'ai toujours été un défenseur acharné que tous les députés devraient être à temps plein sur leurs responsabilités, j'ai le droit de penser ça, je l'ai dit publiquement et je ne vois pas pourquoi je changerais d'avis!», a lancé le député péquiste d'Abitibi-Ouest, en marge du Conseil national du Parti québécois qui se tient cette fin de semaine à Québec.

Selon lui, il en va du prestige du poste de député. «Pour revaloriser le rôle des députés, c'est tellement exigeant faire la fonction qu'il faut être dédié totalement», a-t-il insisté.

M. Gendron dit avoir fait valoir son point de vue à la principale intéressée, qui ne voit toutefois pas les choses de la même façon.

Martine Ouellet s'appuie sur l'avis du Commissaire à l'éthique. «Je pense qu'il ne faut pas inventer des problèmes où il n'y en a pas, il n'y a aucun conflit d'intérêts, il n'y a aucun problème d'éthique et en terme de charge de travail, c'est comme les autres chefs de parti, très clairement, on sait qu'une chefferie c'est une plus grande charge de travail, mais ça, vous savez, je n'ai pas peur à l'ouvrage», a-t-elle souligné.

Au contraire, elle n'y voit que du positif. «Ce serait justement une force de pouvoir combiner ce qui se passe à Ottawa et ce qui se passe à Québec».

Moins d'intérêt pour une course en 2018

Si jamais elle devait devenir chef du Bloc, Martine Ouellet compte devenir députée indépendante de la circonscription de Vachon, mais restera «amie» du PQ.

La perspective que le Bloc repousse sa course à la direction en 2018 changera toutefois la donne pour la péquiste.

«Si j'ai commencé cette réflexion-ci avant le temps des fêtes, c'est parce que déjà, le Bloc québécois avait pris des décisions de faire la course en 2017. Si on parle d'une course en 2018, c'est complètement autre chose», a-t-elle précisé.