Pierre Moreau veut un «gros mandat»

18-12-2016 | 13h16

QUÉBEC - Après une année passée à combattre et à se remettre de la maladie, Pierre Moreau espère que le premier ministre lui confiera «un gros mandat» pour débuter 2017.

«Moi, je ne crois pas au ministre à temps partiel», a confié le ministre Moreau à notre Bureau parlementaire, dans une entrevue de fin d'année exclusive.

Rencontré dans un salon d'écriture de la Maison de la littérature, dans le Vieux-Québec, celui qui termine une longue convalescence, après avoir été envoyé au tapis par une infection sévère suivie de complications foudroyantes, s'est d'abord fait rassurant.

Ses derniers contrôles au centre hospitalier étaient «tout à fait normaux». «Les machines nous disent que ça va bien, alors ça va vraiment très bien honnêtement. Je prends encore du poids et je retrouve mon énergie», a raconté M. Moreau, les yeux pétillants.

L'été dernier, alors qu'il prenait du mieux, la politique étant ce qu'elle est, son collègue Pierre Paradis lui a conseillé d'être «à 125 %» avant de revenir.

Le vétéran libéral l'a rappelé au début de la semaine dernière pour souligner son 59e anniversaire.

«Je lui ai dit que j'étais rendu à 115 % à peu près», s'est amusé à dire M. Moreau.

«L'Assemblée nationale me manque»

Il s'ennuie de croiser ses collègues, certes, mais aussi la joute politique: le débat, la stratégie. «Le contact avec le public», s'empresse-t-il d'ajouter. Il dit avoir beaucoup apprécié, au cours des derniers mois, l'appui sincère offert par des gens de tous les horizons.

«L'Assemblée nationale me manque», a résumé le député de Châteauguay. «Les défis particuliers que t'amène la fonction ministérielle» aussi, a-t-il précisé.

S'il s'en remet évidemment à Philippe Couillard quant au rôle qui lui sera confié au sein du conseil des ministres, il n'a aucun doute quant à sa capacité de reprendre avec un mandat de l'ampleur que celui qui lui avait été confié il y a près d'un an, à l'Éducation.

Un malaise l'avait alors empêché de participer à la cérémonie d'assermentation. «Mon premier objectif, lance-t-il à la blague, si je devais être assermenté au Salon rouge, sera d'être capable de franchir la porte pour être capable d'aller voir les invités, contrairement à la dernière fois. Ça, j'avoue que j'ai trouvé ça dur.»

M. Moreau n'a pas envie qu'on le ménage par crainte qu'il rechute. «J'ai eu cette conversation avec les médecins en disant: écoutez, le jour où vous me donnez le feu vert, est-ce que je pourrai refaire ce que je faisais avant? Ils dont dit: absolument, aucun empêchement. La seule chose évidemment, ne fait pas exprès pour brûler la chandelle par les deux bouts.»

L'heure juste avant Noël

L'appétit est donc de retour, dans tous les sens du terme. «Oui, je suis prêt pour les gros mandats, signale-t-il. Je suis prêt pour le mandat que le premier ministre va me donner.»

M. Moreau prévoit d'ailleurs rencontrer son ami Philippe Couillard avant les Fêtes, afin de savoir ce qu'il l'attend au retour et de pouvoir s'y préparer.

«Je sais qu'il connaît les éléments positifs que je peux apporter au travail de l'équipe et je lui dis: je suis entièrement disponible pour ça.»

Celui que M. Couillard avait relégué symboliquement au rôle de ministre délégué aux Finances pendant son absence évacue d'entrée de jeu quelques hypothèses.

«C'est le premier ministre qui va prendre la décision, mais je serais très surpris que M. Couillard modifie le mandat de Sébastien (Proulx, à l'Éducation). Il est dans le milieu d'une lancée. Même chose avec Gaétan (Barrette, à la Santé) je serais très surpris. Il est dans le milieu d'une réforme qui est très importante. [...] Le travail que Carlos Leitao fait (aux Finances), à mon point de vue, est absolument admirable.»

Des réflexions

Pierre Moreau entend par ailleurs ramener avec lui, au conseil des ministres, le fruit des quelques réflexions qu'il a pu avoir pendant sa convalescence.

«J'ai eu la malchance d'être malade, mais aussi la chance d'avoir un recul par rapport à la bulle, et puis si je peux modestement contribuer par les réflexions que j'ai eues pendant ce recul à aider l'équipe qui je le répète, a fait un travail colossal, bien ça me fera plaisir de le faire.»

Il songe notamment à communication, un élément que les analystes identifient souvent comme problématique pour le gouvernement Couillard.

«Je pense qu'il faut avoir une approche très ouverte et très directe. Ne pas éviter les sujets. Moi je pense qu'on n'a pas à éviter les sujets, mais toujours se garder d'avoir une réaction qui n'est pas réfléchie.»

Le tchador

Lorsqu'on lui demande un exemple, lui vient rapidement celui du tchador. Sans la nommer, il fait référence à une conférence de presse où la vice-première ministre Lise Thériault a trébuché, laissant entendre qu'il serait acceptable qu'une femme portant le tchador se présente pour le Parti libéral. Le premier ministre a dû rectifier le tir, en affirmant le contraire.

«Ça m'apparaît tellement irréaliste de penser qu'au Québec, une circonscription puisse élire une députée en tchador! Je suis convaincu que ça n'arrivera jamais, mais on peut répondre carrément à la question et puis dire: non, moi je ne serais pas à l'aise d'avoir quelqu'un en tchador. [...] Ça ne correspond pas à l'image et à la place que nous on souhaite que la femme ait dans notre société. Bon.»

Contrer le cynisme et le populisme qui l'encourage s'impose aussi comme défi, croit M. Moreau.

«Je pense qu'on doit combattre ça de toutes les façons, a-t-il prévenu. Ce n'est pas vrai qu'en cognant sur une table puis en blasphémant, on va régler tous les problèmes. Ça, ce serait trop facile.»

Dans l'attente, M. Moreau envisage de profiter du temps des Fêtes pour passer du bon temps en famille et aussi faire ce qu'il n'a pas eu la chance de faire l'année dernière: du ski.