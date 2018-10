Arabie saoudite: Ottawa révise les permis d'exportations d'armes

Sarah Bélisle 25-10-2018 | 15h18

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau révise les permis d'exportations d'armes vers l'Arabie saoudite après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, a annoncé le premier ministre jeudi.

«Le Canada accorde une importance primordiale aux droits de la personne, à la protection des journalistes et à la liberté d'expression. C'est pourquoi nous sommes très préoccupés par le meurtre de Jamal Khashoggi», a indiqué Justin Trudeau.

«Nous travaillons avec nos alliés à l'internationale pour trouver des réponses aux questions que citoyens et gouvernements sont en train de poser par rapport à l'implication des Saoudiens et aussi je peux annoncer que nous sommes en train de réviser actuellement les permis d'exportation vers l'Arabie Saoudite.»

Une telle révision pourrait mener vers une suspension des permis, ce qui donnerait à Ottawa «un levier pour pouvoir exiger plus de réponses de l'Arabie Saoudite. On fait partie d'une communauté internationale qui a des questions graves pour l'Arabie Saoudite sur le comportement des Saoudiens par rapport au meurtre de Jamal Khashoggi et tant qu'il n'y aura pas des réponses nous allons continuer de chercher des moyens de mettre de la pression concertée sur ce pays pour s'assurer qu'ils comprennent l'importance de respecter les droits de la personne et la liberté de la presse», a continué M. Trudeau.

Quant au contrat de 15 milliards $ en vertu duquel l'entreprise américaine General Dynamics Land Systems, basé en Ontario, doit fournir quelque 900 blindés légers à l'Arabie saoudite, le premier ministre a répété qu'il serait toutefois difficile de déchirer l'entente dans ce cas.

«J'ai parlé du fait que ça pourrait nous coûter des milliards de dollars de sortir de ce contrat mais je ne peux pas donner plus d'information que ça par rapport à ce contrat à cause des clauses signées par l'ancien gouvernement de confidentialité dans le contrat».