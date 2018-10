Politique fédérale: les libéraux et les conservateurs au coude à coude

Agence QMI 21-10-2018 | 11h53

À un an des prochaines élections fédérales, la course est serrée entre les libéraux et les conservateurs.

Le parti de Justin Trudeau et celui d'Andrew Scheer sont pratiquement à égalité dans les intentions de vote des Canadiens, selon les résultats d'un sondage Ipsos, dévoilés dimanche par le réseau Global News.

Les libéraux recueillent 36 % de la faveur des personnes sondées, tandis que les conservateurs en obtiennent 35 %. Les néo-démocrates, quant à eux, décrochent 20 % des intentions.

«Les chiffres actuels nous promettent des élections très compétitives», a affirmé le président d'Ipsos, Darrell Bricker, à Global News.

Selon M. Bricker, les libéraux devraient être inquiets de la situation, puisque les conservateurs arrivent, avec un chef peu connu, à damner le pion à leurs adversaires qui sont pourtant dirigés par un politicien avec un statut de célébrité.

Ainsi, d'après le sondage Ipsos, quatre Canadiens sur 10 ignorent encore le nom du chef conservateur. Pour le NPD, c'est pire encore, puisque seulement la moitié des personnes sondées sont en mesure d'identifier le chef Jagmeet Singh.

Par rapport au sondage précédent d'Ipsos, réalisé en juillet, il s'agit d'un recul pour les libéraux, qui obtenaient alors 39 % des intentions de vote, et d'un gain pour les conservateurs qui en avaient alors 32 %.

Forts au Québec

Quand on décortique les résultats par région, on se rend compte toutefois que l'emprise des libéraux reste forte au Québec. Ils y décrochent 45 % de la faveur des personnes sondées, contre 22 % pour les conservateurs, ainsi que seulement 16 % pour le Bloc québécois et 13 % pour le NPD. C'est la partie du Canada où les libéraux obtiennent leur meilleur score.

Sans surprise, les conservateurs dominent en Alberta avec 63 % des intentions contre 18 % pour les libéraux.

Comme au Québec, les élections fédérales sont dorénavant à date fixe. Le prochain scrutin est prévu pour le 21 octobre 2019.

Le sondage a été réalisé par internet auprès de 2001 personnes, du 5 au 9 octobre. La marge d'erreur est de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.