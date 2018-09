Nations Unies: une interaction «rapide et cordiale» entre Trudeau et Trump

Agence QMI 26-09-2018 | 11h49

NEW YORK - La discussion entre Justin Trudeau et Donald Trump, mardi, avant que ce dernier prononce une allocution aux Nations Unies, a été «rapide et cordiale», a dit le premier ministre canadien en point de presse mercredi avant-midi.

«Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à y décoder», a-t-il dit en anglais lorsque questionné par un journaliste sur le ton de ses quelques échanges récents avec le président américain.

M. Trudeau a ajouté qu'il s'agissait d'une «interaction comme bien d'autres» qui surviennent dans des événements d'envergure internationale comme l'assemblée générale des Nations Unies.

Le premier ministre faisait le point alors que se termine son séjour à New York, au cours duquel il a fait campagne pour que le Canada puisse obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies.

M. Trump s'est adressé à l'Assemblée des Nations Unies mardi, soutenant dans son discours que son «administration a accompli plus que toutes les autres administrations dans l'histoire » des États-Unis. Plusieurs personnes dans l'audience ont laissé échapper des rires.

Le président américain a également appelé à isoler l'Iran et a promis une riposte américaine si la Syrie a recours une nouvelle fois aux armes chimiques.

Mercredi, M. Trudeau a assuré que sa relation avec M. Trump continue d'être bonne. Il a ajouté qu'il n'avait pas eu l'occasion de lui parler davantage cette fois-ci, mais que les occasions ne manquaient pas.

Au sujet des négociations sur l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), le premier ministre s'en est tenu à dire que les communications sont «continues et constantes» entre les États-Unis et le Canada, et qu'il continue de penser qu'un accord qui est bon pour les trois partenaires, avec le Mexique, est possible.