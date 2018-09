Une gouverneure générale plus discrète

Agence QMI 25-09-2018 | 15h02

La gouverneure générale du Canada se fait plus discrète que ses prédécesseurs. Julie Payette tient moins d'événements et tarde aussi à annoncer si elle collaborera avec des organismes de bienfaisance.

Mme Payette occupe le poste de gouverneure générale depuis le 2 octobre dernier. Une fonction qui lui rapporte un salaire annuel de plus de 290 000 $. TVA Nouvelles a passé en revue les activités publiques de Mme Payette.

En près d'un an, la représentante de la Reine a eu 87 journées avec au moins une activité publique à son agenda, comparativement à 133 pour son prédécesseur, David Johnston, lors de sa première année.

«J'avoue que ça me semble bizarre que la charge de Mme Payette est moins lourde que celle de M. Johnston, mais il reste à décider si c'est une décision qui a été prise de sa part ou si c'est tout simplement une réforme ou une réévaluation des fonctions de la part de Rideau Hall», explique Philippe Lagassé, professeur agrégé à l'Université de Carleton.

Gouverneure générale de 2005 à 2011, Michaëlle Jean tenait environ une centaine d'activités publiques par an. Le «Globe and Mail» rapportait aussi vendredi que de nombreux organismes sans but lucratif attendent toujours de savoir si la représentante de la Reine va poursuivre le travail caritatif de ses prédécesseurs avec eux. Ceux qui prônent l'abolition de la monarchie disent qu'il s'agit là d'arguments additionnels pour leur cause.

«Le gouverneur général, ça coûte 35 millions de dollars par année! À la place, on pourrait tout simplement, pour les organismes qui aiment ça, inviter la gouverneure générale dans leurs activités pour ramasser de l'argent, je suis pas mal sûr que ce serait plus payant pour eux de prendre les 35 millions, les redonner directement», affirme Xavier Barsalou-Duval, député du Bloc québécois.

Rideau Hall nous a répondu qu'une révision des organismes à but non lucratif est en cours depuis le printemps. Quant à la diminution du nombre d'activités publiques, on parle d'une période d'apprentissage et d'adaptation.