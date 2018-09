Demandeurs d'asile: le ministre Blair accusé de ne pas connaître son dossier

Agence QMI 24-09-2018 | 16h23

OTTAWA - Le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Bill Blair, a dû se défendre de ne pas maîtriser ses dossiers, lundi, après avoir affirmé de façon erronée que les demandeurs d'asile ayant franchi de façon irrégulière la frontière «avaient massivement quitté» le Canada.

«Je me suis mal exprimé en suggérant que la majorité de ceux qui sont arrivés l'année dernière sont partis. Ils attendent le règlement de leur demande. Je regrette la confusion que j'ai pu causer», a-t-il admis par voie de communiqué.

En entrevue dimanche à l'émission «The West Block», sur le réseau Global, le ministre récemment entré dans ses nouvelles fonctions s'est fait demander comment le gouvernement canadien gérait l'afflux des plus de 32 000 migrants qui ont traversé la frontière de façon irrégulière depuis un an et demi.

Il avait alors répondu qu'un «très petit pourcentage d'entre eux étaient éligibles pour rester et que la vaste majorité de ceux-ci ont quitté».

Les députés de l'opposition ont sauté sur l'occasion, lundi, en Chambre, pour faire valoir que M. Blair ne maîtrise pas ses dossiers et pour critiquer la lenteur du gouvernement à intervenir.

«Comment peut-on faire confiance à ce ministre s'il n'est même pas capable de nous donner les bonnes informations, les bonnes données dans son propre dossier?», a lancé le conservateur Alain Rayes. Il a du même souffle pressé le ministre Blair de «faire preuve de leadership et de présenter un plan».

Selon les chiffres disponibles sur le site web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 11 400 demandes d'asile de personnes arrivées par voies terrestres ont été traitées en 2017. De celles-ci, 3675 avaient été faites au Québec.