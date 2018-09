ALÉNA: les négociateurs américains et canadiens ont «encore du travail»

AFP 19-09-2018 | 11h51

Il reste «encore du travail» à accomplir pour que les négociateurs américains et canadiens trouvent un terrain d'entente sur la refonte de l'accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), a prévenu mercredi le premier ministre du Canada Justin Trudeau.

Il a tenu ces propos alors que sa ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a repris les négociations avec le représentant américain au Commerce (USTR) Robert Lighthizer, en fin de matinée à Washington.

«On reste confiant (sur le fait) qu'il y a toujours une piste (d'accord), mais ça va prendre encore du travail», a déclaré à la presse le dirigeant libéral avant une réunion de son parti.

La renégociation pour moderniser l'ALÉNA, qui lie depuis 1994 les économies américaine, canadienne et mexicaine, a été imposée en août 2017 par le président américain Donald Trump, qui considère ce traité comme «le pire» de l'histoire pour avoir détruit des emplois américains, notamment dans le secteur automobile.

Les discussions entre Ottawa et Washington achoppent notamment sur la protection du secteur agricole canadien, en particulier la production laitière, et sur le dispositif de règlement des litiges commerciaux (dit chapitre 19), tous deux remis en question par l'administration Trump.

«On va continuer de défendre la gestion de l'offre» agricole, a assuré M. Trudeau, alors que Donald Trump s'est de nouveau insurgé mardi contre les clauses protectionnistes protégeant le secteur laitier canadien.

Décidés à ne pas faire les frais d'un compromis entre Washington et Ottawa, les producteurs laitiers canadiens ont d'ailleurs accru la pression mercredi sur le gouvernement de M. Trudeau.

«Nous demandons au gouvernement de veiller à ce que tout accord définitif de l'ALÉNA n'ait aucun impact négatif additionnel sur le secteur laitier», a déclaré en conférence de presse à Ottawa Pierre Lampron, président de l'association des producteurs laitiers du Canada.

Alors que l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada fête son premier anniversaire et qu'Ottawa presse le Parlement de ratifier rapidement une entente similaire avec 10 pays de l'Asie-Pacifique, les éleveurs ont affirmé avoir «déjà fait les frais» de ces traités commerciaux car ils «ont entraîné l'équivalent de 250 millions de dollars par an en pertes» au profit de produits laitiers importés.

M. Trudeau s'est pour sa part voulu rassurant: «nous allons continuer de défendre la gestion de l'offre, c'est un système qui fonctionne bien».