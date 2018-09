Commerce: Freeland prévoit de retourner à Washington cette semaine

AFP 17-09-2018 | 17h29

La ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland a annoncé lundi qu'elle retournerait à Washington «d'ici la fin de la semaine» pour reprendre les discussions sur un nouvel accord de libre-échange nord-américain (Aléna).

Mme Freeland était repartie de la capitale américaine mardi dernier en jugeant un compromis «éminemment possible», mais sans fixer de date pour un retour à Washington.

L'équipe de négociateurs canadiens, qu'elle dirige, a poursuivi les discussions avec les Américains et Mme Freeland elle-même est restée en contact avec le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer pendant cette «phase intensive des négociations».

«Nous sommes convenus que nous allions continuer nos discussions à Washington d'ici la fin de la semaine», mais aucune date précise n'a encore été arrêtée, a indiqué la chef de la diplomatie lors d'un point presse.

Mme Freeland a indiqué qu'elle avait rencontré vendredi des représentants du secteur laitier canadien, très inquiets de voir le gouvernement de Justin Trudeau faire des concessions aux États-Unis à leur détriment.

Ottawa bénéficie d'un mécanisme de protection de son secteur laitier, actuellement en grande partie exclu de l'Aléna, qui permet de contrôler la production et le prix du lait, des oeufs et de la volaille canadiens, tout en assurant aux fermiers canadiens des revenus stables et prévisibles.

«J'ai eu une longue et bonne conversation» avec des représentants des éleveurs et de l'industrie de transformation de ce secteur, a indiqué Mme Freeland. «Il était important pour nous d'entendre leur point de vue et c'était l'occasion pour moi de les écouter directement».

Les États-Unis, dont la production de lait est excédentaire, souhaitent un plus grand accès au marché canadien.

La remise en cause de ce système, appelé gestion de l'offre, est l'un des principaux points d'achoppement des négociations entre Ottawa et Washington, avec le dispositif de règlement des litiges commerciaux (dit chapitre 19) et les subventions canadiennes dans le domaine culturel.

La renégociation pour moderniser l'Aléna, qui lie depuis 1994 les économies américaine, canadienne et mexicaine, a été imposée en août 2017 par le président américain Donald Trump, qui considère ce traité comme «le pire» de l'histoire pour avoir détruit des emplois américains, notamment dans le secteur automobile.