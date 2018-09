Situation de conflit d'intérêts: le ministre LeBlanc dans l'eau chaude

Agence QMI 12-09-2018 | 12h08

OTTAWA - Un ministre du gouvernement Trudeau s'est placé en situation de conflit d'intérêts, a tranché le commissaire à l'éthique mercredi à l'issue d'une enquête.

C'est l'ex-ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Dominic LeBlanc qui est blâmé pour sa décision en lien avec l'octroi d'un permis pour la pêche à la mactre de Stimpson, une variété de palourdes, à la Five Nations Clam Company, une coentreprise composée de groupes autochtones de l'est du pays.

Or un membre de la famille du ministre était impliqué dans cette compagnie.

«Gilles Thériault, cousin germain de l'épouse de M. LeBlanc, aurait pu profiter financièrement de l'octroi d'un permis de pêche à la mactre de Stimpson à la Five Nations Clam Company, a déclaré le commissaire Mario Dion, dans un communiqué de presse. M. Thériault aurait été le directeur général de l'entreprise si le processus d'octroi du permis s'était poursuivi.»

Le gouvernement fédéral a annulé récemment l'octroi du permis en question. Au courant de l'été, M. LeBlanc a été nommé ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur.