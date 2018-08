La CAQ veut rétablir une «iniquité incompréhensible» du gouvernement Couillard

Sophie Côté 26-08-2018 | 10h32

Les candidats de la région de Québec s'engagent à étendre le projet-pilote pour les chirurgies mineures au privé dans la capitale

Dénonçant un « oubli» et une «iniquité évidente» et «incompréhensible» du ministre Gaétan Barrette, la Coalition avenir Québec (CAQ) s'engage à étendre dans la Capitale-Nationale le projet-pilote mis en place à Montréal et ses environs qui permet à certains patients en attente d'une chirurgie de se faire opérer gratuitement au privé.

«Pourquoi les patients de Montréal peuvent-ils avoir droit à ce traitement et pas ceux de Québec? », a dénoncé dimanche matin le député sortant et candidat caquiste dans la circonscription de Lévis, François Paradis, lors de l'annonce d'un premier engagement régional de la CAQ, en marge du premier caucus réunissant les 13 candidats des régions de Québec et Lévis, à l'Auberge Saint-Antoine.

Un gouvernement de la CAQ étendra à Québec le projet-pilote mis en place par les libéraux au printemps 2016 qui permet aux patients en attente depuis plus de six mois d'une chirurgie mineure de se faire opérer gratuitement dans une clinique privée, a annoncé M. Paradis.

Sept régions touchées

«Québec a été oublié, a-t-il déploré. On va corriger cette erreur-là», a répété le candidat caquiste.

La CAQ s'engage ainsi à négocier et à conclure une entente avec une clinique de chirurgie privée de Québec pour que les «1219 patients» qui sont en attente d'une chirurgie d'un jour «qui ne vient pas» dans les régions de Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie-Centre-du-Québec, de la Gaspésie de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Chaudière-Appalaches « puissent être traités dans des délais raisonnables» dans la capitale.

Une guerre «sans merci»

S'il s'agit d'un projet qui a vu le jour sous le règne libéral, la CAQ s'en attribue une partie du mérite, après avoir livré, a argué le député sortant Éric Caire, «une guerre sans merci» au ministre Barrette pour son maintien.

«Si on n'avait pas été là [pour mettre de la pression et questionner le gouvernement libéral en 2015 et 2016], il n'y en aurait plus d'entente comme ça» avec le privé, a soutenu M. Caire.

«Si ça se trouve, c'est encore une idée de la CAQ qui a été reprise par le Parti libéral», a-t-il ajouté.

Les candidats de la CAQ des régions de Québec et de Lévis entendent proposer leur plateforme régionale dans les prochaines semaines à coup de plusieurs propositions «concrètes, audacieuses et ambitieuses», ont-ils indiqué dimanche.

Puisque Québec «a besoin d'une voix forte», ils entendent convaincre les électeurs de la région d'élire la totalité de leur équipe de 13 candidats des deux côtés du fleuve.