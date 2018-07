Phénix : un comité du Sénat presse le gouvernement de rendre des comptes

Agence QMI 31-07-2018 | 12h15

OTTAWA - Il est grand temps que les élus rendent des comptes sur leur gestion de la «débâcle» du système Phénix qui a causé des problèmes de paie à des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux, estime le Sénat.

Dans un rapport publié mardi, le comité sénatorial des finances se dit «consterné» par le fait que personne n'ait assumé la responsabilité pour le fiasco Phénix, que ce soit le développeur IBM ou le gouvernement fédéral.

Parmi ses cinq recommandations, le rapport presse le Conseil du trésor de rendre des comptes chaque année au Parlement sur les dépenses publiques associées à Phénix, afin que les députés puissent surveiller la situation de plus près.

Les coûts imprévus liés au système de paie pourraient atteindre 2,2 milliards $ en 2023. Ces frais s'ajoutent aux dépenses d'environ 1 milliard $ déjà engendrées par Phénix.

Un plan et des cibles réclamés

Le fédéral a annoncé dans son dernier budget qu'il allait se débarrasser du système défaillant. Le rapport sénatorial demande donc au gouvernement de présenter aux parlementaires un plan détaillant les options de remplacement envisagées, les coûts projetés et les mesures de surveillance qui seront mises en place.

Les membres du comité demandent également que le ministère des Services publics et Approvisionnement fixe des cibles pour traiter les problèmes de paie prioritaires.

Implanté au printemps 2016, Phénix a occasionné des problèmes de rémunération pour plus de 150 000 fonctionnaires, soit la moitié de la fonction publique fédérale. De ce nombre, plus de 50 000 ont été sous-payés.

Des objectifs chiffrés, avec des délais précis, amèneraient le gouvernement à agir plus rapidement et rassureraient les fonctionnaires, qui vivent avec un stress «intenable» par rapport à leur chèque de paie, a rappelé le sénateur André Pratte.

Ce dernier n'a pas mâché ses mots pour critiquer les problèmes de Phénix, parlant d'une «honte internationale».

Une culture de laisser-faire

Bien que le vérificateur général ait déjà montré du doigt certains haut fonctionnaires pour leur laxisme dans ce dossier, le comité sénatorial n'a pas cherché à jeter le blâme sur qui que ce se soit.

Il s'agit, selon les sénateurs présents en conférence de presse, d'un problème «systémique» et d'une culture de laisser-faire bien implantée à plusieurs échelons.

«Les gestionnaires craignent de transmettre les mauvaises nouvelles à leurs supérieurs et préfèrent se taire. [...] Malheureusement, le gouvernement refuse de reconnaître l'existence de cette culture, ce qui augmente les risques qu'un problème similaire se reproduise à l'avenir», a déploré M. Pratte.

Les sénateurs ont d'ailleurs constaté, après une visite au centre de paie de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, que les employés des ressources humaines se plaignaient de ne pas recevoir une formation adéquate.

«Le nombre d'erreurs de paie diminuerait si l'information dans Phénix était saisie de manière plus exacte et plus rapide», note le rapport.